Croem cifra en un 3% el seguimiento de la huelga general en la Región y tilda la convocatoria de "fracaso"

Pintada por la huelga general del 11N - EUROPA PRESS

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel López Abad, ha cifrado en un 3% el seguimiento de la huelga general en la Región de Murcia y ha calificado de "fracaso" la convocatoria.

Según las estimaciones aportadas por López Abad a las 13.00 horas, la incidencia media del paro afecta a menos del 3% de una muestra representativa de 55.000 empresas y "entorno a unos 450.000 trabajadores", volumen que equivale al 64% del empleo regional.

El dirigente empresarial ha fundamentado estas cifras en el seguimiento continuo realizado desde las 7.00 horas por la Confederación, que está en contacto con asociaciones, federaciones y medio centenar de empresas de la Región.

López Abad ha contrapuesto estos datos con la última huelga general, en la que el consumo eléctrico descendió entre un 22% y un 25% con picos del 29%, frente a la bajada de entre el 3% y el 5% registrada esta jornada según los indicadores de Red Eléctrica e Iberdrola.

Por sectores y entidades, los porcentajes más elevados de participación detectados por la patronal se han localizado en el astillero de Navantia en Cartagena, con un seguimiento cercano al 22%, y en las cooperativas agrarias agrupadas en FECOAM, con una cifra del 10%.

En el resto del tejido empresarial, la incidencia no ha superado el 1% o 2%, con amplias áreas de actividad sin impacto significativo, según ha precisado López Abad en un contacto informativo.

Asimismo, el dirigente de la patronal ha detallado la existencia de conatos aislados en los accesos a polígonos industriales debido a la presencia de piquetes informativos, unas situaciones que se han solventado "gracias a la actuación de la Guardia Civil y de las Fuerzas de Seguridad del Estado".

Según Croem, las incidencias de mayor relieve se han producido en Lorca, donde la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) ha denunciado la obstrucción a 16 autobuses con una capacidad para trasladar a 880 peones agrícolas junto al pabellón Felipe VI, lo que ha requerido la intervención de la Guardia Civil. Además, Proexport ha criticado "presiones e intimidaciones a trabajadores".

Por su parte, la Asociación de Industrias Alimentarias (Agrupal) ha trasladado dificultades puntuales de acceso a las instalaciones empresariales y la asociaciones Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), Fabricantes de Piensos Compuestos (Apicose) y Autoescuelas de Murcia (Aramur) han señalado retrasos en la incorporación de trabajadores y en el inicio de algunos turnos.

Paralelamente, la patronal del transporte Froet ha reportado retenciones temporales de camiones en el Centro Integrado de Transportes de Murcia y demoras en las primeras expediciones de autobuses en la estación de la capital, cuyo servicio ha quedado normalizado a las 8.30 horas.

Croem ha recalcado que las ausencias forzadas por falta de transporte no computan como seguimiento del paro y ha exigido el respeto al derecho al trabajo de quienes optan por no secundar las protestas.