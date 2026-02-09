Cruz Roja desplegó más de medio centenar de dispositivos sanitarios preventivos en Murcia en 2025

Presentación del balance del convenio suscrito por el Ayuntamiento de Murcia y Cruz Roja para garantizar la cobertura asistencial en eventos deportivos, culturales, festivos e institucionales considerados de riesgo previsible - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia y Cruz Roja permitió desplegar en 2025 un total de 52 dispositivos sanitarios preventivos en el municipio para garantizar la cobertura asistencial en eventos deportivos, culturales, festivos e institucionales considerados de riesgo previsible.

Así lo han desvelado este lunes los concejales de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, quienes han informado sobre los principales datos del balance de 2025 de este convenio, acompañados por representantes de Cruz Roja.

"La colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y Cruz Roja permite mejorar la prevención y la atención en emergencias, así como la cobertura sanitaria en fiestas, eventos deportivos y actos públicos. Todo ello, con el apoyo de voluntarios y técnicos especializados, sumando esfuerzos para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos", ha explicado Torres.

La edil ha subrayado que el convenio, de dos años prorrogable otros dos más y dotado con 58.000 euros al año, establece un marco de cooperación estable y coordinado. "Murcia gana en salud, prevención y seguridad", ha afirmado la edil.

Entre los objetivos de este convenio destacan el refuerzo de la prevención, promoción y protección de la salud en situaciones de emergencia y en actividades de riesgo previsible durante actos públicos, deportivos y festejos en el municipio, al tiempo que ha permitido desarrollar planes conjuntos de actuación, formación y sensibilización, así como programas de reducción de riesgos que mejoren la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

En este sentido, el área de Salud del Ayuntamiento de Murcia ha impartido un programa formativo de prevención del consumo de alcohol en jóvenes para que los voluntarios de Cruz Roja que participan en estas actuaciones contribuyan a prevenir mientras hacen las tareas de preventivos.

Además, a lo largo del año, estos operativos movilizaron recursos humanos especializados, entre ellos Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) y Técnicos en Transporte Sanitario (TTS), encargados de la asistencia y traslado de personas atendidas, así como personal de Soporte Operativo Sanitario (SOS), que refuerza la coordinación y el apoyo en los dispositivos.

"La activación de estos dispositivos se centraron en reforzar la prevención y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia sanitaria durante la celebración de actos multitudinarios. La planificación de cada operativo se ajustó al nivel de riesgo y características de cada evento, dimensionando los recursos necesarios para asegurar la protección de los asistentes y la adecuada coordinación con los servicios municipales", ha explicado la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud.

En concreto, supuso una movilización de 3.242 horas de personal voluntario y técnico en la categoría de socorristas (SOS), a través de 308 profesionales.

Además, los operativos desplegados a lo largo del año implicaron la participación de 296 técnicos en emergencias sanitarias (TES/TTS), que realizaron 2.663 horas de servicio, junto a 63 profesionales de Enfermería (578 horas) y 11 médicos (105 horas).

En cuanto a los recursos materiales, se activaron 64 ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) con 554 horas de cobertura y 35 ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) con 257 horas. Además, se movilizaron 17 vehículos 4x4 (149 horas), 14 furgones logísticos (197 horas) y cuatro puestos sanitarios avanzados (64 horas), junto a siete centros móviles de coordinación (76 horas).

Los dispositivos dieron cobertura a algunos de los principales eventos multitudinarios del municipio, como el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, la Romería de la Virgen de la Fuensanta, la Feria de Septiembre en los Huertos del Malecón, Semana Santa, conciertos, pruebas deportivas y celebraciones navideñas, entre otros.

En total, durante estas coberturas se realizaron 475 asistencias sanitarias y 50 traslados a centros hospitalarios.

PRINCIPALES NOVEDADES EN 2026

El trabajo se coordina a través de la Comisión Mixta de Seguimiento, integrada de manera paritaria por el Ayuntamiento de Murcia y Cruz Roja, que permite evaluar, coordinar y ajustar las actuaciones, garantizando así la mayor eficacia de los dispositivos.

"De este modo, a través de la Comisión Mixta de Seguimiento, se evalúa el desarrollo del convenio, se planifican actuaciones, se adaptan los dispositivos a las necesidades detectadas y se refuerza la respuesta ante cualquier incidencia".

Así, Torres ha destacado que este órgano "asegura el cumplimiento del convenio, facilita la elaboración de programas y protocolos adicionales y permite un seguimiento técnico continuo, con reuniones semestrales y una memoria anual que aporta transparencia y mejora constante al servicio que prestamos a la ciudadanía".

La colaboración, a través del convenio firmado por ambas entidades, se refuerza en 2026 con la ampliación de la cobertura sanitaria y preventiva de los equipos de Cruz Roja en las principales festividades que acogen las pedanías murcianas.

Así, a fiestas y eventos como el Encuentro de Cuadrillas de Patiño, la carrera solidaria en Churra a beneficio de Cáritas o el Carnaval de Llano de Brujas, este año suman cobertura asistencial y preventiva otros como los carnavales de Beniaján y El Palmar, así como la conmemoración del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Fuensanta, que protagonizará una peregrinación extraordinaria por las parroquias de las pedanías del municipio durante los próximos meses.

"Las pedanías son parte esencial de Murcia, y sus fiestas y eventos congregan a miles de vecinos y visitantes. Garantizar cobertura sanitaria preventiva en estos actos supone reforzar la igualdad de servicios y la seguridad, vivan donde vivan", ha afirmado Marco Antonio Fernández.

El edil de Pedanías y Vertebración Territorial ha señalado que la presencia de Cruz Roja en las principales celebraciones de las pedanías "ofrecerá seguridad tranquilidad a los asistentes y asegurará una respuesta rápida y coordinada ante cualquier eventualidad".