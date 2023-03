Cs lanza su campaña 'Libérate' para devolver la prosperidad a las clases medias "ante el abandono del bipartidismo"

MURCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata por Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, María José Ros, presentó hoy los mensajes que centrarán la acción política de los liberales, denunciando "la alergia reformista de PSOE y PP que condena a nuestros hijos a vivir peor que sus padres" y reivindicando los derechos de todos aquellos que, "de seguir así, no llegarán a cobrar una pensión".

"Ciudadanos es la única opción reformista que garantiza un futuro a nuestros hijos frente a la desidia y parches continuos de PSOE y PP que han condenado a las futuras generaciones", ha expresado hoy María José Ros junto a una carpa en la céntrica plaza de Santo Domingo, en Murcia, con motivo del Día del Padre, en la presentación de la campaña 'Libérate' de la formación liberal.

Ros ha explicado que nos enfrentamos a la posibilidad de un futuro sin esperanza ni porvenir al que nos aboca "la herencia envenenada del bipartidismo, así como "la alergia reformista de PSOE y PP", y abordó importantes temas como la insostenibilidad del sistema de pensiones, la corrupción del bipartidismo, la incapacidad de los jóvenes españoles para emanciparse, la situación precaria del mercado laboral o la desigualdad a la hora de recibir asistencia sanitaria según la situación geográfica, entre otras, que padecerán todos los niños que nacen hoy y que la formación liberal denuncia.

Ros desgranó las cuatro propuestas principales de Ciudadanos "para las clases medias exprimidas": semana laboral flexible de 40 horas, transporte, comedor escolar y extraescolares sin coste para las familias, diez puntos menos en el IRPF para las familias con dos hijos o

beca infantil para cubrir el 100 por ciento del coste de la guardería, con la gratuidad de las escuelas de 0-3 años, pública, privada o concertada.

Ros ha recordado que hoy muchos padres "no pueden disfrutar de sus hijos por culpa de una mala legislación. Hace unas semanas, Ciudadanos volvió a registrar en el Congreso una ley para que la custodia compartida sea el modelo preferente en casos de separación. En circunstancias normales, es el que proporciona mayor igualdad y conciliación, además del que eligen cada vez más familias. Debe ser preferente en toda España".

Por otro lado, ha dicho que "la Región de Murcia está en el furgón de cola de casi todo en España. Nos dieron la mejor tierra del mundo y el PP se ha empeñado en que no sea un lugar para padres, pero tampoco para hijos. Porque los que nacen, que son muy pocos, ya vienen con la carga añadida de 28 años de gobiernos del PP en los que no se cambia nada salvo el medio ambiente, que cada vez destruyen más", al tiempo que ha insistido en que "sólo una alternativa liberal y verdaderamente reformista puede evitar un futuro en el que el simple hecho de nacer no sea una condena ni para los padres ni para los propios niños".

Asimismo, la candidata ha afirmado que el lema de la campaña, 'Libérate', apela directamente a dejar esta "terrible dinámica de los conservadores" atrás, liberarse e impulsar las reformas estructurales que urgen en la Región de Murcia.

"La clase media, las familias españolas, las futuras generaciones quieren que hablemos de menos presión fiscal para ellas, de una reforma sostenible de las pensiones, de hacer competitivo nuestro mercado laboral, de facilitar el acceso a la vivienda, de una asistencia sanitaria de calidad para todo el territorio, sobre todo en atención primaria y salud mental, en definitiva, de un futuro que el PP ha desbaratado y que el PSOE no ayuda a cambiar", ha añadido.

"PSOE y PP han sido los principales impulsores y cómplices de un sistema que condena a nuestros hijos a vivir peor que sus padres, disparando el gasto público y situando nuestro Estado del Bienestar al borde de la quiebra", ha explicado la candidata regional, quien ha insistido en que, "frente a quienes quieren vender a plazos el futuro de nuestro hijos y seguir alimentando esta gran estafa intergeneracional, Ciudadanos seguirá proponiendo una alternativa que hable de los problemas reales de los murcianos y trabajará para que nuestros hijos y nietos no tengan que vivir peor que sus padres".