El CTCON analiza el enfoque e impulso que la Comisión Europea da al ciclo de vida para descarbonizar los edificios

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha publicado el documento 'Commission Staff Working Document-Supporting life-cycle approaches to decarbonise European buildings', una guía que analiza el Centro Tecnológico de la Construcción (CTCON) orientada a administraciones públicas, autoridades locales y profesionales del sector para avanzar en la descarbonización de los edificios desde una perspectiva de ciclo de vida.

El documento fue publicado hace unos días por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. "La publicación supone un paso relevante en la forma de entender la sostenibilidad en construcción. Ya no se trata únicamente de reducir el consumo energético de los edificios durante su fase de uso, sino de analizar también las emisiones asociadas al diseño, la fabricación de materiales, el transporte, la ejecución de obra, el mantenimiento, la rehabilitación y el final de vida del edificio", destacan desde el centro tecnológico.

En este contexto, el Análisis de Ciclo de Vida, conocido como ACV, se consolida como una herramienta fundamental para evaluar el comportamiento ambiental de los edificios y de las soluciones constructivas con una visión completa y basada en datos.

El nuevo documento ofrece orientación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios a lo largo de todo su ciclo de vida: desde el diseño y la construcción hasta el uso, la renovación y la demolición. Además, introduce y desarrolla el concepto de whole-life carbon, o carbono de ciclo de vida completo, que integra tanto las emisiones operacionales como las emisiones incorporadas.

Esta figura, extraída del documento, ilustra con claridad esta visión. Aunque el uso de los edificios sigue representando la mayor parte de las emisiones anuales del parque edificatorio europeo, con un 73 por ciento asociado al carbono operacional, el carbono incorporado representa ya el 27 por ciento del total.

Este dato pone de manifiesto que la reducción de emisiones debe abordarse desde una perspectiva más amplia, incorporando también el impacto de los materiales, los procesos constructivos, el mantenimiento, la rehabilitación y el final de vida.

Buena parte del impacto ambiental de un edificio se decide antes de que empiece a utilizarse. Los materiales seleccionados, su fabricación, el transporte, la ejecución en obra, la durabilidad o las opciones de reutilización y reciclaje influyen directamente en las emisiones asociadas al edificio durante toda su vida útil.

Y es que, el ACV ayuda a identificar qué soluciones son realmente más eficientes desde el punto de vista ambiental. Un material con menor impacto inicial no siempre es la mejor opción si tiene una vida útil más corta o requiere más mantenimiento.

Del mismo modo, una solución con mayor impacto en fabricación puede resultar más favorable si mejora la durabilidad, reduce el consumo energético o permite una mejor reutilización al final de su vida útil.

ECONOMÍA CIRCULAR EN LA CONSTRUCCIÓN

Uno de los puntos destacados por la Comisión Europea es la importancia de actuar sobre el parque edificado existente. El documento pone el foco en la renovación, la reutilización y la adaptación de edificios como estrategias para reducir emisiones, evitar demoliciones innecesarias y disminuir la demanda de nuevos materiales.

Este planteamiento conecta directamente con los principios de la economía circular en construcción: aprovechar mejor los recursos disponibles, reducir residuos, prolongar la vida útil de los edificios y diseñar pensando en futuras adaptaciones.

De esta forma, el ACV se consolida como una herramienta clave para avanzar hacia una edificación más responsable y baja en carbono. Su aplicación permite diseñar con mayor rigor, comparar soluciones con criterios objetivos, anticiparse a futuras exigencias normativas y aportar transparencia en la toma de decisiones.

La sostenibilidad en construcción ya no puede limitarse a la fase de uso del edificio ni a declaraciones genéricas sobre materiales "verdes": requiere medir, comparar y justificar el impacto ambiental en todas las etapas del ciclo de vida.