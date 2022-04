El Cuartel de Artillería de Murcia acogerá la oficina de reclamaciones por las sillas de las Fiestas de Primavera

El Ayuntamiento de Murcia no descarta "la rescisión de contrato" con la empresa que gestiona las localidades de los desfiles de la ciudad

MURCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las dependencias del Cuartel de Artillería de la ciudad de Murcia acogerán la oficina que el Ayuntamiento de la capital creará para atender las reclamaciones y quejas provocadas por las ventas de localidades para presenciar los desfiles de Semana Santa y Fiestas de Primavera, especialmente, los del Entierro de la Sardina que han provocado un mayor número de protestas por parte de los usuarios.

Así lo han anunciado el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, junto al concejal de Turismo y Festejos, Pedro García Rex, durante el balance de asistencia presentado por el Consistorio murciano de las pasadas citas festivas.

Con respecto a la polémica creada entorno a la venta y gestión de las localidades para los principales acontecimientos, Serrano ha pedido "disculpas" a los afectados por estos problemas que ha señalado que son "ajenos al Ayuntamiento de Murcia" y ha culpado a la empresa de los inconvenientes "puntales" que han padecido los asistentes aunque, según ha reconocido el primer edil, "se pudieron solucionar perfectamente" gracias a las medidas adoptadas por el Consistorio como fue "la creación de una bolsa de sillas".

En este sentido, García Rex, ha comentado que la empresa "no ha respondido a la gestión online" y, por esta razón, el Ayuntamiento de Murcia ha abierto "un expediente sancionador" a la gestora de las butacas para que esta situación "no quede así" por lo que pedirá "las responsabilidades oportunas a la concesionaria", entre ellas, García Rex no descarta llegar "hasta la rescisión del contrato", que está suscrito por dos años o "exigir indemnizaciones para el Ayuntamiento", si así lo determinan los informes que el Consistorio está recavando al respecto.

Ante los argumentos expuestos por la gestora de las sillas de un posible hackeo de la web de venta anticipadas de entradas, los responsables municipales han asegurado que esperan "las pruebas pertinentes" para valorar ese aspecto.

El edil ha aseverado que, durante las Fiestas de Primavera, han recibido "450 reclamaciones" por el asunto de las sillas, pero, ha apuntado García Rex, "se pudo reubicar a todos los afectados".

Finalmente, la oficina de reclamaciones del Cuartel de Artillería atenderá a todos los usuarios que "quieran reclamar" a través del Ayuntamiento o directamente a los que presente su queja a la empresa.

MÁS DE 1,5 MILLONES DE ASISTENTES

Más de un millón y medio de personas presenciaron en directo el Bando de la Huerta, la Batalla de las Flores y el Entierro de la Sardina, según los datos aportados por el Ayuntamiento de Murcia.

Serrano ha indicado que "los datos registrados demuestran que esta edición de las Fiestas de Primavera ha sido todo un éxito y que son la antesala de las del año que viene, que serán históricas" y ha agradecido la labor a "los colectivos festeros, técnicos municipales, policías locales, bomberos, voluntarios de Protección Civil por su trabajo y dedicación y a todos aquellos que han colaborado para que los festejos se hayan desarrollado con la máxima normalidad. Y a los vecinos y vecinas de Murcia, que han disfrutado con prudencia y responsabilidad".

En cuanto a ocupación, García Rex, ha comentado que "los hosteleros han manifestado su satisfacción por las buenas cifras que han registrado durante estas dos semanas, algo que también se ha podido ver en las barracas huertanas, que en su conjunto han ampliado sus ingresos en un 20% en relación con 2019".

Al respecto, el edil ha aseverado que "las Fiestas de Primavera han confirmado la tendencia de recuperación ya iniciada en el segundo semestre de 2021, rubricadas en Semana Santa con datos de ocupación hotelera que han mejorado incluso las cifras anteriores a la pandemia".

Concretamente, García Rex ha señalado que los establecimientos hoteleros de Murcia registraron en esa semana "un 82,71%, más de 7 puntos por encima de los datos de 2019".

Asimismo, la Oficina Municipal de Turismo registró en torno a 6.000 visitantes, notándose un incremento de atenciones a turistas nacionales y extranjeros que han supuesto casi un 60% de las visitas. Las procedencias mayoritarias de las personas que solicitaron información en la oficina fueron Madrid, Alicante, Valencia y Barcelona del mercado turístico nacional y Bélgica, Francia y Reino Unido, del internacional.

También se ha desarrollado por vez primera la iniciativa 'Alegría Huertana' que ofreció una treintena de talleres y demostraciones abiertas sobre tradiciones huertanas a todos los murcianos y murcianas, en once puntos diferentes de la ciudad y a los que asistieron más de 3.000 personas.

Las calles de la ciudad han sido testigo de unas citas con casi un centenar de carrozas y más 200 elementos han recorrido los diferentes puntos de Murcia llenando de color y alegría cada uno de los rincones de una ciudad que esperaba más que nunca la llegada de sus Fiestas de Primavera, tras los dos años de pandemia.

Además, un total de 52.392 personas utilizaron el transporte público gratuito el Día del Bando de la Huerta, de los cuales 30.840 fueron usuarios del tranvía, 20.393 de los autobuses entre Murcia y pedanías y 1.159 de los autobuses urbanos.

En este punto, 537 conductores utilizaron de forma gratuita los aparcamientos disuasorios en el este día, mientras que las cerca de 1.500 personas que aparcaron en los aparcamientos de Nueva Condomina, Thader y Monte Romero recibieron un bono de transporte gratuito de ida y vuelta. Durante la jornada del Entierro de la Sardina, 659 personas no pagaron nada por estacionar su coche en los aparcamientos disuasorios.

MENOS ATENCIONES SANITARIAS QUE EN 2019

El dispositivo especial de seguridad dispuesto por el Ayuntamiento de Murcia para el Bando de la Huerta asistió sanitariamente a un total de 291 personas -120 menos que en 2019, lo que supone una disminución del 36,5%- , de las cuales in situ fueron atendidas 253 personas mientras que 38 precisaron traslado al hospital. Del total, 139 fueron por intoxicaciones etílicas.

Hay que destacar el cambio de tendencia en el rango de edad de los asistidos ya que el grupo de 15 a 17 años ha bajado de un 57% de las asistencias en 2019 (260 asistencias) a un 26% (75 asistencias).

Además se denunció a 40 personas por venta ambulante sin autorización, a 9 por instalar barras sin autorización, a 2 por instalar más barras de las autorizadas, a 2 por instalar reproductor musical sin autorización, a 1 por incumplir el horario de funcionamiento del reproductor musical autorizado, a 2 por incumplir horario retirada de barras. Los agentes detuvieron a una persona por golpear a otro e intervinieron en 2 riñas. Asimismo asistieron a 2 niños que se habían perdido.

En cuanto al dispositivo sanitario del Entierro de la Sardina, hasta la medianoche se atendió a 42 personas, 30 personas menos que en 2019 lo que supone una disminución del 41,6%. Fueron asistidas in situ 30 personas, prácticamente la mitad que en la última edición que se contabilizaron 61, y trasladadas al hospital 12.

La Policía Local denunció a 20 personas por venta ambulante sin autorización, a dos establecimientos por incumplir el horario de barras e intervino en 4 accidentes de tráfico sin heridos, denunciando a cuatro personas por alcoholemia. Además, los agentes atendieron a siete niños perdidos.

En cuanto a los 'Puntos Violeta', para prevenir las violencias machistas y conductas sexistas, el día del Bando de la Huerta -en el que se instaló uno en la Plaza de la Merced y otro en la Fica- se atendieron a 450 personas, mientras que en el Entierro de la Sardina fueron 175. Asimismo, se entregaron entre ambas jornadas, más de 600 guías de prevención de violencia machista.