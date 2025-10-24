El cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos seguirá abierto

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante la reunión con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha confirmado este viernes que tiene "el compromiso de la directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, de que ni el cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos, en Lorca, ni ningún cuartel se va a cerrar en la Región de Murcia".

Lucas ha apuntado que "no es partidario" de cerrar ningún cuartel "y sobre todo en Lorca, un municipio con gran extensión". El delegado ha señalado que este cuartel "da un servicio esencial a los vecinos de las pedanías alejadas del casco urbano, la directora general lo comprendió y coincide en que es necesario mantenerlo abierto".

Durante la reunión que el delegado mantuvo con González el pasado miércoles también le trasladó que la construcción de cuartel de Cartagena es "una prioridad" para él y ha anunciado "información importante" al respecto para dentro de unas semanas, según ha respondido a preguntas de los medios.