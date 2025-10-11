Cuatro carreteras de la red regional permanecen cortadas y ha quedado inundado el centro de Salud de Los Alcázares

Rambla de Beniaján inundada tras el paso de la borrasca Alice. - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha informado de la situación de la red regional de carreteras, en su última actualización de las 8.00 horas, momento en el que cuatro vías permanecen cerradas al tráfico y en otras dos se pide precaución en la circulación.

Las vías cortadas son la RM-19 Mar Menor, dirección a Murcia (PK 24+500), en San Javier; la RM-F33 en El Mojón, San Pedro del Pinatar; la RM-F54, en Cartagena; y la RM-F29, en San Javier. Asimismo, se pide precaución en la circulación en la RM-F12, en Roldán, y en la RM-F14, en Torre Pacheco.

Por otro lado, el Gobierno regional ha informado que no se puede acceder al centro de salud de Los Alcázares, debido a las inundaciones que hay alrededor, por lo que la atención sanitaria de los pacientes se está derivando esta mañana al consultorio de Los Narejos.

El resto de centros de salud de San Javier, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar han abierto con normalidad.