Cultura apoya la participación de tres galerías en ferias y eventos nacionales e internacionales

MURCIA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes apoya la participación durante este año de tres galerías de la Región en ferias y eventos de arte nacionales e internacionales con una acción específica de Conexión Internacional ICA, el plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas de la Región de Murcia, dotada con 40.000 euros del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.

En concreto, son siete las ayudas concedidas por importes entre los 6.134 euros y los 5.153 euros para la participación de Artnueve, Galería de Arte Aurora y T20. En concreto, Artnueve recibe ayuda para ARCOmadrid, Estampa Madrid y Art Brussels; Galería de Arte Aurora para Estampa Madrid; y T20 para ARCOmadrid, ARCOlisboa y Estampa Madrid.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "en Conexión Internacional ICA contamos con una línea específica de apoyo a las galerías de arte de la Región de Murcia para contribuir a sufragar los gastos de asistencia a ferias, exposiciones, salones y todo tipo de proyectos, eventos o actos que promocionen el arte y a los creadores de la Región a nivel nacional e internacional".

Cabe recordar que el plan Conexión Internacional ICA cuenta con 17 acciones, se mantienen medidas que ya se habían puesto en marcha y funcionaban, redotándolas y mejorándolas, y se han creado otras que nacen fruto del proceso de reflexión y trabajo con los profesionales que han dado lugar a bloques específicos para el audiovisual, las artes escénicas, la música en vivo, las artes visuales y los editores.

Para más información sobre la resolución de las ayudas de apoyo a las galerías de arte de la Región, se puede consultar la sección de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.