Cultura en Cartagena: más de 250 actividades hasta mayo en todo el municipio

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de Cultura, ha presentado la guía que recoge las propuestas culturales para el primer cuatrimestre de 2026. Más de 250 actividades se podrán disfrutar en todo el municipio durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, con una agenda diversa y transversal que incluye propuestas repartidas por barrios y diputaciones y dirigidas a públicos de todas las edades.

La guía completa se puede consultar adjunta a esta noticia, así como en la web www.cultura.cartagena.es y en el apartado Agenda Ciudad de la web municipal www.cartagena.es. En total, se han impreso 8.000 ejemplares de la guía en formato físico, que los ciudadanos pondrán conseguir en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, OMITAS, Bibliotecas municipales, museos de la ciudad, ADLE y otros espacios del Ayuntamiento de Cartagena; así como en varias sedes de la UPCT o UNED.

"La propuesta cultural para este primer cuatrimestre de 2026 refuerza la apuesta municipal por una cultura accesible, descentralizada y de calidad, combinando grandes espectáculos con actividades de proximidad, formación, pensamiento crítico y programación familiar", ha explicado el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes.

De esta manera, el edil ha recordado que vendrán a Cartagena figuras de la escena teatral nacional como Lola Herrera, Lluís Homar, Paloma San Basilio; así como grandes obras como la ópera La Bohème de Puccini y propuestas de compañías regionales y locales.

TEATRO, MÚSICA Y HUMOR

El teatro y los espectáculos familiares ocupan gran parte de la programación, con más de 60 propuestas que incluyen comedia, teatro clásico y contemporáneo, propuestas familiares y funciones infantiles. La agenda contará con la participación de intérpretes y compañías de reconocido prestigio en el auditorio El Batel, como Lola Herrera, Joaquín Reyes, Ángel Martín, Paloma San Basilio, Santi Rodríguez o David Navarro, además de compañías locales y regionales que mostrarán sus trabajos en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

La música será otro de los pilares fundamentales, con más de 70 actividades que abarcan desde conciertos de gran formato hasta ciclos sinfónicos, música de cámara, ópera y concursos de formación musical. Destacan los conciertos de Café Quijano, Maldita Nerea, el ciclo sinfónico de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) y la representación de la ópera La Bohème, de Puccini. Además, el certamen Entre Cuerdas y Metales, impulsado por Juventud del Ayuntamiento y el Conservatorio, seguirá apostando por la promoción del talento joven.

ACTIVIDADES EN TODO EL MUNICIPIO

Uno de los ejes estratégicos de la programación es la descentralización cultural, con actividades repartidas en numerosos espacios como el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, el auditorio El Batel, el Teatro Apolo de El Algar, bibliotecas municipales, museos, asociaciones vecinales, plazas y calles de los barrios y diputaciones del municipio.

La agenda presta especial atención al público infantil y familiar, con una amplia programación de teatro infantil, cuentacuentos, talleres creativos, actividades tecnológicas, magia y espectáculos en la calle, consolidando a la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena como espacios culturales en barrios y diputaciones, donde los más pequeños pueden disfrutar de una amplia variedad de actividades. Toda la información en www.bibliotecas.cartagena.es.

FOTOFEST CARTAGENA Y OTRAS GRANDES CITAS CULTURALES

Entre las novedades de esta nueva programación de los primeros meses de 2026 destaca la primera edición de la bienal Fotofest Cartagena 2026. Desde el 30 de enero y hasta mediados de abril, Cartagena se transforma en un gran espacio expositivo con 14 muestras fotográficas que dialogan entre sí desde múltiples enfoques estéticos y conceptuales, consolidando a la ciudad portuaria como un referente del pensamiento visual contemporáneo.

Además, destacan otros eventos como el festival Cartagena es Magia, que llevará espectáculos de ilusionismo y escapismo a distintos espacios urbanos; la celebración del Día Mundial del Teatro en marzo; de la Danza en abril, la Semana del Libro y los Premios Mandarache, que refuerzan el compromiso del municipio con la lectura y la creación literaria. Asimismo, la programación incorpora exposiciones de arte, fotografía, patrimonio e historia que podrán visitarse durante varios meses, muchas de ellas de carácter gratuito.

Otra de las novedades de esta temporada será la amplia programación cultural que se realizará durante el periodo de Cuaresma. La agenda, que se dará a conocer próximamente, prolongará desde finales de enero hasta el inicio de la Semana Santa, incluirá diversas actividades que ahondarán en la historia, el arte y la música vinculados a esta manifestación, complementando la oferta tradicional y dinamizando la vida cultural y turística de la ciudad, a través de una de sus señas de identidad más potentes y reconocidas internacionalmente.

CINE Y PENSAMIENTO

La programación incluye una amplia oferta cinematográfica con más de 40 proyecciones gratuitas dentro del ciclo de la Filmoteca Regional en el municipio y la FICCmoteca, la iniciativa impulsada por el Festival Internacional de Cine de Cartagena y el Ayuntamiento. Los interesados podrán disfrutar de pases con entrada libre los jueves, a las 18.30 horas desde la Fundación Mediterráneo y los viernes, a las 20.00 horas, desde el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

El pensamiento, la literatura y la formación continúan siendo señas de identidad de la agenda cultural de la ciudad. A través de iniciativas como el programa Cartagena Piensa, la amplia variedad de cursos y talleres de la Universidad Popular o la programación de las bibliotecas municipales, se desarrollarán presentaciones de libros, clubes de lectura, charlas, seminarios feministas, cafés filosóficos y actividades formativas abiertas a la ciudadanía.

La programación completa puede consultarse en la web municipal www.cultura.cartagena.es, donde se irá actualizando la información sobre horarios, espacios y acceso a las actividades.