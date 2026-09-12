Cultura destina 700.000 euros a nuevas producciones regionales para cine, TV y plataformas digitales

Imagen de archivo de una reunión de la consejera Carmen Conesa con el sector audiovisual en la Filmoteca regional. - CARM

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes abre hoy el plazo para que las productoras regionales se beneficien de 700.000 euros del plan Conexión Internacional ICA para realizar documentales, películas y series para su estreno en cine, televisión y plataformas digitales. Las ayudas serán para series y largometrajes de ficción o animación, y el plazo de solicitud finaliza el 30 de octubre.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "desde el Gobierno regional trabajamos de forma coordinada con los profesionales y les prestamos un apoyo continuado en el tiempo con el objetivo de que cada vez puedan afrontar proyectos más ambiciosos y que sigan haciendo crecer el sector audiovisual de la Región de Murcia".

En concreto, se destinan 500.000 euros para series y largometrajes de ficción o animación con más de 600.000 euros de presupuesto global. Además, el solicitante debe contar con la experiencia de haber realizado dos cortometrajes o un largometraje. El montante de la ayuda podría llegar hasta los 350.000 euros.

Asimismo, se dedica una dotación de 200.000 euros para series y largometrajes de ficción o animación con más de 300.000 euros de presupuesto global de producción y haber realizado previamente un mínimo de dos cortometrajes. El montante de la ayuda puede alcanzar los 75.000 euros.

El periodo de ejecución de las ayudas para el rodaje de producciones regionales comprende el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028, y se destinará un mínimo del 30 por ciento a los proyectos realizados exclusivamente por directoras, productoras y aquellos en los que la guionista sea mujer. El plazo para presentar las solicitudes comienza hoy y concluye el 30 de octubre.

Pueden consultarse todos los detalles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de ayer, viernes 11 de septiembre, y en el apartado de 'Convocatorias' de la página web de ICA.