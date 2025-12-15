Cultura impulsa la rehabilitación de la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena

La consejera Carmen Conesa y la alcalde de Cartagena, Noelia Arroyo, con miembros de la Sociedad de Amigos del País de Cartagena y autoridades - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes impulsa la rehabilitación de la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (RSEAP) de Cartagena mediante una intervención dotada con una subvención de 200.000 euros que permitirá garantizar su conservación y adaptar sus instalaciones a los criterios de accesibilidad que exige su actividad docente y cultural.

La consejera del ramo, Carmen Conesa, que ha visitado este lunes las obras de rehabilitación acompañada por la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha subrayado el "carácter histórico, social y cultural" que representa el edificio, según informaron fuentes de la Comunidad y del Ayuntamiento en sendos comunicados.

"La Real Sociedad Económica sigue siendo, casi dos siglos después, un espacio imprescindible para la actividad cultural, educativa y social de Cartagena. Con esta intervención se mantendrá esta función histórica y mejorará la accesibilidad para garantizar a cualquier persona su acceso", ha afirmado Conesa.

Por su parte, Arroyo ha indicado que "con el respaldo de la Comunidad Autónoma, se ha iniciado una recuperación esencial, y abogamos por la aprobación de presupuestos que garanticen la estabilidad de las inversiones necesarias para nuestro patrimonio en 2026 y futuros ejercicios".

Además, la regidora ha insistido en la necesidad de apostar por la colaboración entre las instituciones en materia de conservación y cuidado del patrimonio con el ejemplo "de lo que hicimos Ayuntamiento, Obispado y Comunidad Autónoma con la restauración de la iglesia de Santa María de Gracia".

REHABILITACIÓN DE LA SEDE DE LA RSEAP

En concreto, se está instalando un nuevo ascensor en el patio trasero y adaptando los recorridos interiores para garantizar la accesibilidad universal en todo el edificio. Asimismo, la restauración integral de la fachada permitirá recuperar su imagen original y se protegerá la estructura frente a las humedades.

La actual sede, inaugurada en 1876 y proyectada por el arquitecto Carlos Mancha, se sitúa en el Conjunto Histórico de Cartagena. El edificio es un ejemplo de academicismo tardío, sobrio y proporcionado, articulado en tres plantas y cinco ejes compositivos.

Destacan su fachada principal, el balcón corrido de la planta noble, los relieves de Mercurio, Minerva y Hércules, así como el reloj y el escudo de la institución que coronan el conjunto.

En su interior sobresalen la escalera central, con cerrajería de forja y peldaños de mármol bajo, un lucernario de vidrio y acero y la biblioteca, que conserva ejemplares fundamentales para la historia de Cartagena.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, fundada en 1833 por Real Cédula de Carlos III, ha mantenido desde entonces una labor ininterrumpida en favor de la formación y la cultura en la ciudad.

A lo largo de su historia, sus instalaciones han acogido instituciones tan relevantes como la Escuela de Capataces de Minas (1883), el incipiente Museo Arqueológico (1894), la Escuela Superior de Industria (1901), las Colonias Escolares de Carrascoy y Santa Pola (1907) o el Conservatorio de Música y Declamación (1925), entre otras entidades y proyectos de carácter social.

Su destacada trayectoria le valió, en 1918, el reconocimiento de Sociedad Benéfica Particular, distinción que subraya su compromiso con el desarrollo cultural y educativo de Cartagena.