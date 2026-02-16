Cultura reunirá a referentes nacionales de la moda para reflexionar sobre el valor invisible en 'Meet Fashion Focus'

Cartel del 'Meet Fashion Focus' - CARM

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales, reunirá en Murcia el próximo 27 de febrero a referentes nacionales de la moda para reflexionar sobre el valor invisible y los nuevos lenguajes en 'Meet Fashion Focus', según ha informado la Comunidad en una nota.

El evento, que tendrá lugar en el Auditorio Regional Víctor Villegas bajo el título 'La moda en movimiento: valor invisible y nuevos lenguajes', aunará diálogo, conocimiento y experiencia en torno al presente y al futuro del sector de la moda.

Este encuentro profesional y formativo busca fortalecer el sector regional y fomentar la innovación y la creatividad como motores de desarrollo cultural y profesional.

De acceso libre y gratuito, 'Meet Fashion Focus' combinará conferencias, debate e intervención artística en vivo, generando un espacio de diálogo e inspiración entre creadores consolidados y nuevas generaciones.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha indicado que "estas jornadas formativas son una acción más de la plataforma 'Meet Fashion Región de Murcia', con la que apoyamos desde el Gobierno regional el desarrollo profesional de diseñadores y marcas de moda. Contaremos con referentes nacionales que proporcionarán claves para que nuestros creadores adquieran herramientas para el desarrollo de su carrera".

La primera ponencia de 'Meet Fashion Focus', que se desarrollará durante toda la mañana del viernes 27 de febrero, será la del autor y analista de moda Luis Sala, con la conferencia titulada 'Convertir lo ordinario en extraordinario -y que nos parezca normal-: intimismo y moda', en la que abordará la moda desde una mirada cultural y narrativa.

Después será el turno de Oteyza, la firma española fundada por Paul García y Caterina Pañeda, que ofrecerá la ponencia 'Se acabaron los desfiles...empieza el show', donde se explorará la transformación de los formatos tradicionales de presentación de colecciones hacia experiencias escénicas y conceptuales.

La jornada continuará con 'Oteyza show-Línea X Materia', una intervención artística con producción audiovisual y un bailarín en directo, que ejemplifica la apuesta de la firma por integrar moda y artes escénicas en un nuevo lenguaje expresivo.

Tras una pausa, el encuentro se reanudará con la conferencia de Isabelita Virtual, directora creativa especializada en la intersección entre arte, tecnología y comunicación, que presentará la charla 'Dios está en los detalles'.

Con una trayectoria que incluye colaboraciones con firmas y entidades como Hermès, Apple, Dior, Tiffany o la NASA, Isabelita Virtual abordará la importancia del detalle como elemento estratégico y conceptual en la construcción de marca y del relato creativo.

'Meet Fashion Focus' culminará con el coloquio 'La moda en movimiento: valor invisible y nuevos lenguajes', en el que participarán Oteyza, Isabelita Virtual y Luis Sala, moderado por Beatriz Salazar, generando un diálogo abierto sobre los nuevos códigos del sector, la hibridación entre disciplinas y el papel de la moda como industria cultural.

Se trata de un encuentro abierto al público, dirigido tanto a profesionales del sector --diseñadores, creativos, comunicadores, empresas textiles y agentes culturales-- como a estudiantes, emprendedores y público general interesado en la moda y las industrias creativas.

La jornada constituye una oportunidad para actualizar conocimientos, generar conexiones y acercarse a nuevas perspectivas y lenguajes que están redefiniendo el sector desde la innovación, la cultura y la creación contemporánea.