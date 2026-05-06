Dan por extinguido el incendio declarado en una planta de residuos en Lorca

Incendio declarado en una planta de tratamiento de residuos de Lorca - DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

LORCA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Efectivos de emergencias dieron este martes por la noche por extinguido el incendio declarado a mediodía en una planta de tratamiento de residuos situada en la carretera que une Lorca con Zarzadilla de Totana, en el término municipal de Lorca.

Los bomberos se desplazaron al lugar poco después de las 12.40 horas, cuando el '1-1-2' comenzó a recibir avisos alertando de la presencia de llamas de consideración en las instalaciones, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El dispositivo de extinción incluyó varios bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), apoyados por dos vehículos de extinción, junto a miembros del Servicio de Emergencias y Protección Civil de Lorca.

También participó en las tareas el helicóptero MU-020 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dotado con técnico de extinción y brigada forestal helitransportada.