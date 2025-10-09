La dana Alice llega a Murcia este jueves y Aemet pide a la población que esté pendiente de los avisos

Archivo - Una persona con paraguas para protegerse de la lluvia camina - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Alice ha llegado a la Región de Murcia este jueves y se prevé que este viernes la situación "empeore", según reconoce, en declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan Esteban Palenzuela.

"Con la información que tenemos hasta ahora lo peor está en la zona del campo de Cartagena y Mazarrón, la parte más nororiental, la que queda hacia Alicante y en la comarca de la Vega del Segura", ha asegurado.

Por ello, ha pedido a la población que esté pendiente de los avisos que emita Meteorología, ya que este miércoles apuntaban más hacia la zona de Valencia pero este viernes señalan más a la Región de Murcia.

Las precipitaciones se prevén que sean fuertes, incluso podrían llegar a ser torrenciales. Alice llega debido a una mezcla de distintos factores: una inestabilidad que proporciona la borrasca fría aislada en niveles altos, unido a la circulación prolongada del viento en niveles bajos mantenida durante mucho tiempo y que la masa de aire se cargue de humedad en capas bajas.