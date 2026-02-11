David, de la comparsa Nova Cartago, se alza con la corona de Rey del Carnaval de Cartagena 2026

David, de la comparsa Nova Cartago, Rey del Carnaval de Cartagena 2026 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

Cartagena celebró este martes 10 de febrero la segunda edición de la gala de elección del Rey del Carnaval en la que David, de la comparsa Nova Cartago, se convirtió en el gran ganador de la noche.

El nuevo Rey del Carnaval de Cartagena 2026, logró convencer a público y jurado con su fantasía sobre Neptuno y el mar, que le dio los 510 votos que le llevaron al triunfo en una noche de fiesta, espectáculo y glamour en el Pabellón Central de Wssell de Guimbarda, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El segundo puesto fue para Enmanuel, de Sambao, y el tercero recayó en Domingo, de Tropikana, destacando todos por sus actuaciones junto a las de las comparsas y grupos coreográficos del Carnaval de Cartagena.

Las Reinas Adulta e Infantil de este año acompañaron con sus fantasías al ganador sobre el escenario de la gala, a la que asistieron las ediles de Festejos, Francisca Martínez, Turismo, Beatriz Sánchez, y Política Social, Igualdad y Familia, Cristina Mora, junto los miembros de la corporación, Jesús Giménez, Mercedes Graña, Isabel Andreu y Pencho Soto, acompañando al presidente de la Federación del Carnaval, Eduardo Pignatelli.

La fiesta continúa este miércoles 11 de febrero con la primera semifinal del XXIII Concurso Nacional de Chirigotas que arranca a las 21.00 horas, en auditorio municipal El Batel.