Declarados dos incendios simultáneos en el entorno de la AP-7 a su paso por San Javier y San Pedro del Pinatar - 1-1-2

SAN JAVIER (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia de la Región de Murcia, reforzados por efectivos de la provincia de Alicante, intervienen en las labores de control y extinción de dos incendios declarados de forma simultánea este miércoles por la tarde en el entorno de la autopista AP-7, a su paso por los municipios de San Javier y San Pedro del Pinatar.

El primero de los avisos se ha registrado poco antes de las 17.00 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha comenzado a recibir más de un centenar de llamadas telefónicas.

Los ciudadanos han alertado de la presencia de fuego en los márgenes de la autopista AP-7, concretamente entre los kilómetros 778 y 779, en una zona del término municipal de San Javier próxima a las salidas de Los Sáez y El Mirador.

En un inicio, el foco principal se localizaba junto al trazado de la carretera y afectaba a un único árbol en llamas. No obstante, el fuego se ha propagado con posterioridad hacia el arbolado colindante y ha alcanzado una parcela cercana poblada con palmeras, lo que ha originado una densa y visible columna de humo visible desde distintos puntos de la comarca del Mar Menor.

Ante las dimensiones del siniestro, se ha movilizado un dispositivo terrestre y aéreo en el que participan efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, bomberos del Servicio de Extinción del Ayuntamiento de Cartagena y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Sobre el terreno colaboran asimismo patrullas de la Policía Local y miembros de Protección Civil de San Javier.

SEGUNDO FOCO SIMULTÁNEO

De forma paralela, los servicios de emergencia han detectado un segundo incendio en las inmediaciones de la misma autopista, concretamente a la altura de la salida que da acceso a la localidad de San Pedro del Pinatar. Este foco afecta principalmente a la vegetación de matorral dispuesta a lo largo del arcén de la vía.

Para optimizar la respuesta operativa, la Región de Murcia ha solicitado la colaboración de la Diputación de Alicante, de manera que dotaciones de bomberos procedentes del parque de la vecina localidad de Pilar de la Horadada se han hecho cargo de las tareas de extinción de este tramo.

En este punto de la AP-7 interviene también de forma coordinada la Policía Local de San Pedro del Pinatar.