La defensa de Zapatero dice que impugnará el rechazo del juez a la recusación de la segunda joyería que tasará las joyas

Abogado del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno Catena - EUROPA PRESS

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Víctor Moreno Catena, abogado del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', ha señalado este viernes que "probablemente" impugnará la decisión del juez instructor, José Luis Calama, de rechazar la recusación a la segunda joyería encargada de tasar las joyas intervenidas en el despacho del exlíder socialista.

El catedrático Moreno Catena ha realizado estas declaraciones en Murcia, donde ha participado en la inauguración de la quinta edición del curso 'El poder transformador del ordenamiento de la Unión Europea en el Derecho Procesal y su influjo en los tribunales nacionales', una propuesta formativa de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia, al ser preguntado por el siguiente paso de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Las cosas de la intervención del abogado en un procedimiento penal vienen siempre a demanda de la iniciativa normalmente del juez o de la iniciativa de la policía o de la iniciativa de la Fiscalía", ha explicado, antes de señalar que se trata de "una actitud normalmente reactiva" y que "no nos queda otra más que esperar".

"Se han ido dando pasos y seguiremos dando pasos en defensa de quien considero, desde mi papel, desde mi posición y desde mi convicción, inocente", ha afirmado.

El abogado ha explicado que hasta el momento se han encontrado con "una resolución del juez que ha dicho que no, que inadmite la recusación de una persona que es dueño o copropietario y gerente de una sociedad".

Según ha expuesto, la defensa planteó la recusación porque el gerente de esa compañía "ha manifestado una opinión públicamente en un programa de televisión" y "ha adelantado además una cifra en el valor de esos bienes". A su juicio, esa circunstancia podía afectar a su "imparcialidad objetiva".

Por otro lado, preguntado por las críticas a los "defectos de forma" durante el procedimiento, Moreno Catena ha rechazado que se trate de una cuestión meramente formal y ha defendido que lo que está en juego son las garantías del investigado. "No se trata de defectos de forma. Se trata de garantías", ha afirmado.

Moreno ha señalado que "las garantías es el capítulo fundamental de todo procedimiento penal" y ha explicado que, frente a la actuación del Estado para perseguir una conducta "aparentemente delictiva", el ciudadano debe estar "rodeado de una serie de garantías".

"No se puede conseguir la verdad a cualquier precio", ha manifestado, antes de señalar que existen garantías que impiden "excesos en la tramitación y en el desarrollo de los procedimientos".

En este sentido, ha diferenciado esas garantías de los "formalismos" procesales, como el plazo para presentar un recurso, y ha defendido que "las garantías del fondo del asunto, las que rodean y asisten al investigado", no son "problemas o cuestiones de forma".