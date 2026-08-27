La Delegación niega "descontrol" por la llegada de pateras a la Región: "No estamos ante una situación extraordinaria"

Archivo - El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, en una imagen de archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha publicado este jueves una campaña informativa en redes sociales para rebatir lo que considera "bulos" difundidos sobre la llegada de embarcaciones irregulares a las costas de la comunidad autónoma.

En una entrada en la red social 'X', la institución ha rechazado que la coyuntura actual responda a una "llegada masiva" o a una "situación descontrolada", al tiempo que ha negado que exista "total impunidad" o una vinculación directa con lo sucedido en Ceuta.

La publicación ha coincidido en el tiempo con la rueda de prensa ofrecida por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en Cartagena, en la que ha calificado la situación en el litoral de "intolerable e inadmisible" y ha denunciado que la Región está asistiendo a una "escalada constante" en la que las mafias operan con "total impunidad" mientras el Ejecutivo central permanece "impasible".

En respuesta a las críticas sobre falta de seguridad, la Delegación del Gobierno ha asegurado que la Guardia Civil "vigila permanentemente" el litoral y que las embarcaciones "se monitorizan" para activar dispositivos de localización. Según sostiene, "todas las personas han sido localizadas y puestas a disposición de la Policía Nacional" para tramitar "de acuerdo al protocolo establecido".

Asimismo, el organismo ha rechazado la afirmación de que los migrantes desembarquen con "total impunidad" al argumentar que la interceptación en el mar "supone un riesgo para la vida de sus ocupantes y de los agentes". Por ello, ha defendido que en esos casos "se despliega un dispositivo para detener a sus ocupantes en tierra" y tramitar los "correspondientes expedientes de expulsión".

Frente a las críticas de quienes afirman que se vive un escenario de "llegada masiva", la Delegación ha aseverado que "no estamos ante una situación extraordinaria" y que las cifras se hallan "lejos de los picos de llegadas registrados en episodios anteriores". Para argumentar esta posición, ha apuntado que en noviembre de 2017, con el gobierno del PP, "llegaron hasta 650 personas inmigrantes a las costas de la Región en solo tres días".

Por último, ha recalcado que los episodios recientes no son una "consecuencia de la situación en Ceuta" ni parten de Marruecos, sino que proceden de Argelia, enmarcándose en la "ruta argelina" que afecta "habitualmente" a la Región de Murcia junto a Almería, Alicante o Baleares.