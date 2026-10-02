El delegado del Gobierno se desplaza a Los Alcázares, "uno de los municipios más afectados"

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, se ha desplazado a Los Alcázares para seguir la evolución del temporal desde "uno de los municipios más afectados por las fuertes precipitaciones" que han caído en la jornada de este viernes.

Lucas ha señalado que "continúa lloviendo con intensidad en la zona", por lo que ha pedido a la ciudadanía, junto al alcalde Mario Pérez Cervera, "que evite desplazamientos y se mantenga alejada de ramblas y zonas inundables".