El delegado del Gobierno hablará en la Asamblea este lunes sobre la lucha contra la llegada de pateras y narcolanchas

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, en la Asamblea (Archivo) - DIMA - Archivo

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, comparecerá este lunes a las 10.30 horas en la Asamblea Regional a petición del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre la llegada de pateras y narcolanchas a las costas de la Región y los medios de la Guardia Civil para hacerles frente.

La Junta de Portavoces lo decidió así en la reunión mantenida este pasado martes para ordenar la actividad parlamentaria de la próxima semana, que comenzará el lunes 5 de octubre, con la reunión, a las 9.00 horas, de la Comisión Especial de Discapacidad para la adopción de acuerdos y continuará a las 9.30 horas con la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Agricultura, Agua y Medio Ambiente, para la admisión a trámite de audiencias legislativas.

A las 10.00 horas se celebrará la reunión de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos, para la admisión a trámite de audiencias legislativas.

El martes 6 de octubre, a las 9.30 horas, se celebrará la Sesión Plenaria de impulso, durante la que llevará a cabo el debate de toma en consideración del Proyecto de Ley sobre creación del Colegio Oficial de Pedagogía.

Además, se votará un moción del PP para pedir al Gobierno de la nación y al presidente que asuma la responsabilidad política por los casos de presunta corrupción y que proponga la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales". Vox solicitará pedir a Gobierno la prioridad nacional mientras que el PSOE propondrá una moción sobre ayudas directas para la compra de viviendas y el Grupo Mixto lo hará para que se modifique la ley de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto.