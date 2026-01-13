Una denuncia por agresión sexual a una menor se salda con la desarticulación de un clan dedicado a vender droga

1041984.1.260.149.20260113113338 Agentes de la Guardia Civil durante las detenciones - GUARDIA CIVIL

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en San Pedro del Pinatar (Murcia) la operación 'Aruba 25', una investigación que arrancó tras una denuncia por agresión sexual a una menor y que ha culminado con la desarticulación de un clan criminal presuntamente dedicado al tráfico de drogas, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Dos hombres y dos mujeres han sido detenidos como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, por tráfico de drogas y de pertenencia a organización criminal. A dos de ellos, además, se les atribuye la presunta autoría de un delito de amenazas y a un varón la de agresión sexual a un menor de 16 años.

El Instituto Armado ha practicado dos registros domiciliarios en los que ha incautado más de 40 dosis de cocaína, 1.800 euros, instrumentos para el pesaje y envasado, papeles con anotaciones relativas al tráfico de drogas y múltiples armas blancas.

La investigación comenzó en octubre de 2025, cuando una joven, menor de edad, denunció haber sido víctima de una agresión sexual y amenazas por parte de un familiar.

Según se desprende de la investigación, la denunciante, ahora en un centro de menores, relató que los hechos se habían producido en un domicilio de San Pedro del Pinatar en el que estuvo residiendo junto a unos familiares.

La joven afirmó que había sido agredida sexualmente por uno de los varones y que la habían obligado bajo amenazas a vender droga si quería seguir viviendo ahí.

Especialistas en Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación y desplegaron una serie de dispositivos sobre el inmueble que les permitió constatar el continúo tránsito de vehículos y personas en la zona, que fueron denunciadas por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública.

El inmueble se perfilaba como un punto de venta de droga al menudeo y sus moradores, conocidos delincuentes con un abultado historial delictivo por delitos de la misma naturaleza, como los miembros de un clan familiar dedicado a la distribución de una amplia variedad de sustancias estupefacientes.

UNA VIVIENDA PARA ALMACENAR Y LA OTRA PARA VENDER

Los guardias civiles localizaron otra vivienda relacionada con el punto de venta de droga a 30 metros del primero. La droga era transportada de una casa a otra de forma discreta y en pequeñas cantidades por varias mujeres, miembros del clan familiar.

Además, ambos inmuebles estaban bajo la vigilancia de varios individuos que permanecían atentos a una posible incursión policial.

A principios del pasado diciembre, la Guardia Civil llevó a cabo la explotación de la operación con la entrada y registro en ambos domicilios por parte de un dispositivo formado por miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), el Servicio Cinológico y Policía Judicial.

La Benemérita se incautó de 42 dosis de cocaína, más de 1.800 euros, instrumentos para el pesaje y envasado, papeles con anotaciones relativas al tráfico de drogas y múltiples armas blancas, entre otros.

La actuación finalizó con la detención de cuatro personas como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública, por tráfico de droga y de pertenencia a organización criminal. A dos de ellos, también se les atribuye la presunta autoría de delito de amenazas y; de estos dos, al varón, la de agresión sexual a menor de 16 años.