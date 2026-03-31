Las denuncias por violencia de género bajan un 2% en la Región de Murcia en 2025

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MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron en 2025 un total de 7.889 denuncias por violencia de género, lo que supone un descenso del 2% respecto a las 8.046 presentadas en 2024, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia.

El pasado ejercicio también se redujo ligeramente el número de mujeres víctimas, que pasó de 7.198 a 7.113, un 1,2% menos que el año anterior.

Frente a esa evolución regional, el conjunto de España cerró el año con 204.342 denuncias, un 2,64% más, y con 185.188 mujeres víctimas, un 0,7% más que el año anterior.

En Murcia, además, la tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres bajó de 92 a 89,8; frente a las 74 de la media de toda España, dos décimas más baja que la de 2024.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 115,8 por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 100,3; Comunidad Valenciana, con 92,7; Canarias, con 90,3; Murcia, con 89,8; Andalucía, con 81,9; y Madrid, con 78,9.

Por la víctima, por la policía, parte de lesiones o servicios de asistencia Cerca de siete de cada diez denuncias (66,7%) fueron presentadas directamente por las mujeres víctimas bien directamente en el juzgado bien en comisaría, mientras que las que procedían de sus entornos familiares fueron apenas el 2,5%.

El resto de las denuncias del pasado año se registraron por intervención directa policial (17,3%); por remisión de un parte de lesiones al juzgado (6,7%) o por servicios de asistencia y terceros en general (2%).

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVILES Y PENALES

Durante ese periodo, los juzgados de violencia sobre la mujer incoaron 1.674 órdenes de protección y medidas de seguridad, un 2,9% más que en 2024. De ellas, 1.320 fueron adoptadas, mientras que 353 fueron denegadas.

Estas resoluciones dieron lugar a la imposición de un total de 3.733 medidas penales y 1.119 medidas civiles destinadas a proteger a las víctimas y, en su caso, a los menores afectados.

De las medidas penales, 2.346 se acordaron en el marco de una orden de protección y 1.387 sin orden; en las civiles, 767 se adoptaron con orden de protección y 352 fuera de ella.

El informe del Observatorio recuerda además que cada resolución puede incorporar más de una medida. Entre las medidas penales, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (1.144), las prohibiciones de comunicación (1.138) y la suspensión de la tenencia y uso de armas (817).

También se acordaron 340 salidas del domicilio, 116 prohibiciones de volver al lugar del delito o al domicilio de la víctima, 94 medidas privativas de libertad y 84 medidas penales de otra naturaleza.

En el ámbito civil, los juzgados adoptaron 308 medidas de prestación de alimentos, 222 suspensiones del régimen de visitas, 221 atribuciones del uso de la vivienda familiar, 111 suspensiones de guarda y custodia, 53 permutas del uso de la vivienda familiar, 50 suspensiones de la patria potestad, además de 153 medidas civiles de otra naturaleza y una medida específica de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.

En cuanto a la relación entre víctima y denunciado en la Región de Murcia, los datos territoriales reflejan que el grupo más numeroso corresponde a las exrelaciones afectivas, con 696 casos, seguido de las relaciones afectivas vigentes, con 443.

A continuación, figuran los supuestos de cónyuge, con 288, y de excónyuge, con 247. Es decir, más de dos tercios de las órdenes de protección incoadas en Murcia estuvieron vinculadas a parejas o exparejas no matrimoniales.

En los menores tutelados víctimas de violencia asociados a estas relaciones se registró un caso de hijo o hija solo de la víctima, dos casos bajo tutela, guarda o custodia del agresor y de la víctima y cinco casos bajo tutela, guarda o custodia solo de la víctima.

7 DE CADA 100 MUJERES RENUNCIA A DECLARAR CONTRA EL AGRESOR

En 2025 se contabilizaron en Murcia 492 casos de dispensa del deber de declarar como testigo, un 10,8% más que en 2024. De ellas, 320 correspondieron a víctimas españolas y 172 a víctimas extranjeras.

En el conjunto de España, esa dispensa se produjo en 20.977 ocasiones, con una ratio de 11,33 casos por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género, mientras que en Murcia la ratio fue notablemente inferior, de 6,9 por cada 100 víctimas.

Los órganos judiciales enjuiciaron 1.979 personas por delitos de violencia de género, un 3,2% más que el año anterior, y el porcentaje de condenas se situó en torno al 97%.

MÁS DE 9 DE CADA DIEZ SENTENCIAS FUERON CONDENATORIAS

El pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencia provincial) en procesos relativos a violencia de género se creció al situarse en el 91,4% frente al 89,2% del año anterior.

El número total de sentencias dictadas en 2025 fue de 2.593 y, de ellas, 2.391 fueron condenatorias y 204 (el 12,9%), absolutorias.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 97%, y en la Audiencia Provincial, con el 100% de las sentencias dictadas.

Los juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, dictaron 630 sentencias, de las que 487 fueron condenatorias (77,3%).

La Audiencia Provincial, cuya sección especializada en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, dictaron 12 sentencias, todas ellas condenatorias.

Por su parte, el año pasado los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 19 menores de edad, uno más que en 2024. Un total de 18 eran españoles y uno de otra nacionalidad y se impusieron medidas en todos los casos.

NUEVA COMPETENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA SEXUAL

Los datos hechos públicos incluyen información sobre los asuntos relativos a violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja) que ingresaron en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (antiguos juzgados de Violencia sobre la Mujer) como consecuencia de la atribución de la competencia en esta materia a partir del pasado 3 de octubre, como establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, estos órganos judiciales recibieron en la Región 118 denuncias.

El número de delitos instruidos ascendió a 151, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 123. Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (17) y la trata con fines de explotación sexual (11).

En el mismo periodo, se recibieron 30 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 29.

LLAMAMIENTO A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, ha destacado la relevancia del alto porcentaje de denuncias presentadas por las propias víctimas tras alcanzar el 71,61% del total durante el pasado ejercicio.

Rojo ha señalado que este dato, que suma 146.338 denuncias presentadas ante la policía o el juzgado, debe contrastarse con el 1,96% de denuncias interpuestas por el entorno familiar de las mujeres.

"Las instituciones deben seguir trabajando para generar confianza en las mujeres pues aún son muchas las que siguen sufriendo esta violencia en silencio como puede desprenderse del informe sobre víctimas mortales de la pasada semana", ha asegurado.

En este sentido, ha realizado un llamamiento a familiares y amigos para que pongan en conocimiento de las autoridades cualquier hecho de este tipo, tras considerar que "no debe cargarse toda la responsabilidad de denunciar sobre la propia mujer".