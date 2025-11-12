Las depuradoras de la Región incorporarán IA para mejorar los tratamientos de regeneración del agua

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inaugura el octavo Foro Datagri para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario - CARM

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado este miércoles que las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la Región de Murcia incorporarán Inteligencia Artificial (IA) a los tratamientos de depuración y regeneración de las aguas urbanas, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado.

En concreto, la Comunidad llevará a cabo una inversión de 7,3 millones de euros en el proyecto 'Regen-IA', impulsado por la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración (Esamur) para, a través de la aplicación de la IA, mejorar la eficiencia energética y situar a la Región de Murcia a la vanguardia de la gestión inteligente del agua en Europa.

"Ya somos pioneros en este campo, pero ahora, gracias a este proyecto reforzaremos nuestro liderazgo en resiliencia hídrica mejorando los tratamientos de aguas urbanas para su reutilización en cultivos agrícolas", ha explicado López Miras durante la inauguración del octavo Foro Datagri, el principal encuentro nacional sobre transformación digital en el sector agroalimentario.

Este evento reúne hasta este jueves en Murcia a expertos en tecnificación e innovación agraria, con más de 1.500 participantes.

El presidente ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa en materia de inteligencia artificial es "implantar un nuevo modelo de gestión más eficiente en la depuración y regeneración del agua, adaptado a la nueva normativa europea".

De esta forma, ha agregado, "nos adaptaremos mejor al escenario de escasez hídrica y al aumento de la demanda de aguas regeneradas". Esta inversión, según ha precisado, aportará un valor añadido en la supervisión y control de las instalaciones depuradoras, la seguridad de las aguas regeneradas o en la gestión de activos, entre otros aspectos.

El proyecto, incluido dentro de la tercera convocatoria del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, contempla actuaciones orientadas a la planificación, modernización de instalaciones y desarrollo de plataformas digitales que integrarán toda la información del ciclo del agua en tiempo real.

Las actuaciones están financiadas con 5,95 millones de euros de fondos europeos NextGenerationEU y los 1,35 millones restantes con fondos propios de la Comunidad, a través de Esamur.

López Miras ha puesto en valor que "hemos convertido el uso eficiente del agua en un modelo admirado por toda Europa", y que "seguimos apostando por la digitalización, por la biotecnología y por la economía circular para hacer de nuestra agricultura una agricultura de futuro".

FORO DATAGRI

El Foro Datagri reúne a profesionales del sector agroalimentario, empresas tecnológicas, startups, organizaciones agrarias, cooperativas, centros de investigación y universidades para debatir, compartir experiencias y conocer las últimas tendencias en digitalización aplicada a la cadena de valor agroalimentaria.

Así, por ejemplo, incluye mesas redondas sobre aspectos como digitalización aplicada al sector porcino, robotización o análisis de datos aplicados al sector agrario.

El presidente ha destacado que la celebración en la Región de Murcia de una cita de la importancia del Foro Datagri es "un respaldo a la forma de trabajar de nuestros agricultores y ganaderos, desde la innovación permanente".

"No sólo reivindicamos el agua, sino que la tratamos con exquisito cuidado, destinando a ello todos los avances posibles", ha señalado López Miras, para quien dicho recurso "es un bien demasiado escaso en estas tierras, y eso hace que la tecnología sea una aliada fundamental".