Un desafío solidario recorrerá 300 kilómetros de Granada a La Ñora a favor de la Fundación Ambulancia del Deseo

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta Pascual Hernández Invernón recorrerá los 300 kilómetros que separan Granada de la rueda de La Ñora, en Murcia, para visibilizar la labor de la Fundación Ambulancia del Deseo y recaudar fondos que permitan seguir cumpliendo los sueños de personas en situaciones críticas de salud.

La presentación de este reto solidario ha tenido lugar este martes en un acto en el que han participado los concejales de Deportes, Miguel Ángel Noguera, y Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y la presidenta regional de la Ambulancia del Deseo, Carolina Cánovas, junto a Hernández Invernón.

El próximo 26 de septiembre, Hernández iniciará el desafío, que completará en solo dos días, con llegada prevista a La Ñora el 27 de septiembre sobre las 18.00 horas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

'Nuestro sueño es cumplir los tuyos' es el lema con el que la iniciativa invita a la ciudadanía a colaborar económicamente con la Fundación Ambulancia del Deseo, una entidad sin ánimo de lucro formada por personal sanitario, voluntarios, médicos y enfermeros que hacen posible que pacientes al final de sus vidas o en circunstancias médicas graves puedan cumplir un deseo especial.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha destacado que "este reto refleja la unión del deporte con la solidaridad y la capacidad que tiene para movilizar a la sociedad en torno a una causa tan humana y necesaria".

Por su parte, la edil Pilar Torres ha subrayado que "la Fundación Ambulancia del Deseo es un ejemplo de compromiso y sensibilidad, y desde el Ayuntamiento queremos animar a todos los murcianos a apoyar este proyecto que devuelve esperanza y alegría en momentos difíciles".

Todos los fondos recaudados durante el evento serán destinados íntegramente a la Fundación Ambulancia del Deseo.