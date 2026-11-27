Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

Más de cien personas pagaron una media de 2.000 euros a los estafadores bajo la promesa de lograr la residencia legal en España MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con la colaboración del Servicio Regional de Empleo y Formación, ha destapado una presunta trama delictiva en la Región de Murcia que captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular a los que ofrecía cursos subvencionados a cambio de unos 2.000 euros, con el fin de presentar un diploma o certificado para tramitar su regularización administrativa por arraigo sociolaboral.

La investigación, desarrollada por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, se inició en febrero al detectarse la presentación de un diploma acreditativo de un curso de formación sobre el que existían dudas de que hubiera sido autorizado por el servicio autonómico.

La información aportada por el SEF, adscrito a la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, permitió verificar que la acción formativa no había sido convocada ni autorizada por la Administración regional, por lo que ningún centro tenía permiso para impartirla ni para emplear las siglas y logotipos oficiales, según ha informado la Policía Nacional.

A partir de la declaración de la persona que presentó el certificado, los investigadores localizaron una red que habría captado a más de cien personas en situación administrativa irregular y con precariedad económica, a las que se exigió una media de 2.000 euros por cursos impartidos en español --pese a que muchas apenas conocían el idioma-- bajo la promesa de lograr la residencia legal en España.

Las diligencias policiales concluyeron que la actividad ilícita corría a cargo del responsable de una empresa dedicada a cursos de formación y de una persona de origen extranjero que se encargaba de captar a los potenciales interesados. Ambos han sido detenidos por los presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y estafa.