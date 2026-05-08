Desarticulada una trama en Murcia que estafó con empresas instrumentales más de 1.5 millones en ayudas

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 24 personas en Murcia por su presunta implicación en una organización criminal dedicada a defraudar ayudas públicas para autónomos y pymes usando 57 sociedades instrumentales con las que consiguieron ilícitamente más de un millón y medio de euros en subvenciones.

Según ha informado el Cuerpo en una nota de prensa, la organización simulaba actividad económica del medio centenar de sociedades limitadas que "creaban o adquirían", "clocando" al frente a personas interpuestas, y utilizaban documentación falsa para acceder a las ayudas.

Una vez adquiridos los créditos, los presuntos estafadores fingían productividad económica haciendo facturas entre las distintas empresas del grupo, "generando una apariencia de elevado volumen de negocio sin que existiera una actividad real".

Cuando llegaba el plazo de devolución de las subvenciones, la empresa se declaraba en concurso de acreedores, lo cual resultaba en una quiebra e insolvencia con la que evitaban devolver el dinero.

UN SISTEMA PIRAMIDAL

Dicho sistema contaba con una estructura piramidal liderada por cuatro personas que se encargaban de controlar las empresas y las operativas de blanqueo de capitales a través de la compra de inmuebles --tanto en España como en el extranjero--. Esto quedó reflejado en las pesquisas policiales en las que se analizaron movimientos de 234 cuentas bancarias de las sociedades sospechosas y de sus titulares.

Los demás integrantes de la organización se dedicaban a "figurar en las empresas y cuentas bancarias como testaferros" al tiempo que remitían documentación falsificada para obtener y blanquear los créditos.

PRESUMÍAN DE LUJOS EN REDES SOCIALES

Asimismo, los uniformados descubrieron que el capital obtenido de las estafas lo empleaban para "mantener un elevado nivel de vida", entre lo que destacan viajes, alquileres de vehículos de lujo por más de 400.000 euros, la compra de inmuebles y el traslado de su capital al extranjero.

Así pues, constataron dos desvíos para comprar inmuebles: el primero de ellos, de 600.000 euros, para un chalet en Murcia y el segundo, de 430.000 euros, para adquirir una vivienda en República Dominicana.

En el marco de la operación, se han llevado a cabo tres entradas y registros en la provincia de Murcia en los que han encontrado cinco vehículos, siete lingotes de oro valorados en más 18.200 euros, seis teléfonos móviles, un ordenador, tres relojes de alta gama y más de 13.200 euros en efectivo; así como el bloqueo de 112 cuentas bancarias y de una vivienda unifamiliar.

Finalmente, el pasado 28 de abril arrestaron de manera simultánea a los 24 detenidos que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.