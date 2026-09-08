Desarticulado en Calasparra un grupo criminal relacionado con el robo de ocho toneladas de cobre - GUARDIA CIVIL MURCIA

CALASPARRA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado en Calasparra un grupo criminal formado por nueve personas, siete de ellas detenidas y dos investigadas, al que se atribuye la presunta autoría de más de una docena de delitos de robo con fuerza, hurto, daños, contra el medio ambiente y pertenencia a organización criminal.

La investigación, desarrollada en el marco del 'Plan contra el robo de cobre' y denominada operación 'Pontonis', relaciona a los integrantes del grupo con cerca de un centenar de operaciones de venta de cobre y con la sustracción de más de ocho toneladas de este material en instalaciones públicas y privadas de municipios de la Región de Murcia y de la provincia de Albacete, según ha informado la Benemérita.

Las pesquisas se iniciaron a finales de 2025, cuando los equipos ROCA de la Guardia Civil detectaron robos continuados de cable de cobre en distintos puntos de la comarca del Noroeste.

En el marco de la investigación, y en colaboración con las policías locales de Calasparra y Bullas, los agentes identificaron a varios individuos que estarían relacionados con los hechos. Dos de los investigados fueron sorprendidos cuando presuntamente quemaban cable de cobre en una nave abandonada de Calasparra.

Según la investigación, el grupo seleccionaba instalaciones aisladas, como depuradoras, líneas telefónicas o redes de alumbrado público, y actuaba generalmente de madrugada.

Los investigadores sostienen que, tras sustraer el cable, los integrantes del grupo lo trasladaban a barrancos o naves en desuso, donde retiraban la cubierta plástica mediante su quema para obtener el cobre y posteriormente lo vendían de forma fraccionada en distintos centros de reciclaje de la Vega del Segura.

Entre los hechos esclarecidos figuran robos de cable de alumbrado público en Calasparra y Moratalla; de cable de telefonía en Cehegín y Socovos (Albacete); de instalaciones de depuradoras de agua en Pliego; y de comunidades de regantes en Cieza y Calasparra.

La investigación también relaciona al grupo con varios robos con fuerza en viviendas de Calasparra, Moratalla, Socovos y El Pardal-Molinicos, en la provincia de Albacete, de las que habrían sustraído dinero y joyas, así como las monedas del cepillo de una capilla.

La Guardia Civil atribuye a esta actividad daños económicos a empresas, ayuntamientos, comunidades de regantes y particulares, además de afecciones medioambientales derivadas de la quema del cable y de vertidos de aceites contaminantes sobre el terreno.

Durante la operación, los agentes han recuperado 32 kilos de cobre, varias joyas y diversas herramientas.