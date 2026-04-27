Desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en robos a personas mayores en cajeros y comercios

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MURCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a los tres integrantes de un grupo criminal itinerante que actuaba en las provincias de Murcia, Alicante, Málaga y Granada dedicado a sustraer grandes cantidades de dinero y tarjetas bancarias a personas de avanzada edad, según ha informado el Cuerpo.

La investigación se inició el pasado mes de diciembre en Cartagena, tras detectar una serie de hurtos al descuido en los que los autores seleccionaban a sus víctimas mientras operaban en cajeros automáticos o realizaban compras.

Al parecer, los delincuentes observaban el número PIN de seguridad y, tras memorizarlo, activaban una maniobra de distracción que permitía a un segundo implicado apoderarse de las carteras y tarjetas bancarias de forma inmediata.

Una vez obtenido el control de las tarjetas, los arrestados realizaban múltiples extracciones de efectivo y operaciones fraudulentas a través de aplicaciones móviles que en ocasiones llegaron a superar los 3.000 euros por víctima.

Los investigadores han destacado que uno de los implicados cuenta con un historial delictivo que supera el centenar de detenciones por hechos de similar naturaleza.

Tras el arresto de los sospechosos en el momento en que se disponían a cometer un nuevo delito en la provincia de Alicante, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de todos los integrantes de la banda.

La Policía Nacional recomienda extremar las precauciones, desconfiar de desconocidos en entornos de pago y cubrir siempre el teclado al introducir las claves secretas.