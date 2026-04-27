Desarticulado un grupo criminal que robó en casi veinte casas aisladas de pedanías de Lorca

1081876.1.260.149.20260427130658 Los detenidos en unas de la viviendas - GUARDIA CIVIL MURCIA

LORCA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Landame', una investigación dirigida a esclarecer una serie de robos, cometidos en viviendas del término municipal de Lorca, que ha permitido detener a tres personas como presuntas autoras de 19 delitos de robo con fuerza y de pertenencia a grupo criminal.

La operación, que aún continúa abierta, comenzó en septiembre del pasado año, cuando la Guardia Civil abrió una investigación al detectar un aumento de robos con fuerza cometidos en el interior de viviendas ubicadas en las pedanías de Campillo, Purias, Tercia, Cazalla y La Torrecilla de Lorca, todo lo cual había generado alarma social entre los vecinos, según han informado desde la Benemérita.

Los ladrones aprovechaban la ausencia de moradores para acceder a los domicilios, generalmente casas aisladas, rompiendo el vallado perimetral y forzando los sistemas de seguridad, como rejas de puertas o ventanas. Una vez dentro se 'hacían' con efectos de valor fáciles de transportar como joyas y aparatos tecnológicos, además de dinero en efectivo.

Investigadores de la Guardia Civil realizaron inspecciones oculares en los inmuebles y también obtuvieron imágenes de las cámaras de vigilancia de alguna de las propiedades, lo que permitió obtener unos primeros indicios.

Mientras avanzaba la investigación se iban produciendo otros hechos delictivos similares. Los guardias civiles detectaron patrones comunes, como los horarios en los que se cometían los robos, así como coincidencias en la zona de actuación y el modus operandi, lo que hizo sospechar de la existencia de un grupo organizado.

UN DETENIDO 'IN FRAGANTI' EN PURIAS-LORCA

En el mes de diciembre, mientras la Guardia Civil había establecido en la zona una serie de dispositivos de vigilancia, se recibió el aviso de una vecina de Purias que había sorprendido a varias personas dentro de su casa. Las patrullas desplazadas al lugar detuvieron 'in franganti' a uno de los sospechosos.

Esta primera detención y otras informaciones sobre la posible venta en establecimientos comerciales de Murcia de algunas de las joyas robadas permitió poner el foco en otras dos personas, asentadas en la pedanía murciana de El Palmar, sobre las que se centraron las pesquisas.

Recientemente, la operación 'Landame' ha culminado con la localización y detención de tres individuos -dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años- a los que se les atribuye la presunta autoría de 19 delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, sustracción de vehículo y de pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil ha recuperado un turismo y un teléfono móvil.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.