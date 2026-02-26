Desarticulado junto a Policía de Albania un grupo itinerante que robaba con armas en casas habitadas

MURCIA/MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante, en colaboración con la Policía de Albania, dedicado presuntamente a robos con violencia en casa habitada recurriendo a armas de fuego. Este grupo tenía gran movilidad por otros países europeos por los que extendían su actividad delictiva.

En España estaba afincados en Cataluña, contando con infraestructura y colaboradores en Alicante, Murcia y Málaga. Se alojaban en zonas rurales aisladas y de difícil acceso y se comunicaban con líneas de teléfono a nombre de terceros, con identidades inexistentes o de terceras personas falsificando la documentación.

La operación se ha desarrollado en dos fases con entradas y registros en Barcelona (2) y Albania (4) y la incautación de más de 10.500 euros, cuatro relojes de lujo y diversos bolsos de alta gama valorados en más de 50.000 euros, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación ha constatado que el grupo se desplazaban a bordo de vehículos de gran cilindrada hasta los chalets de personas con un perfil económico alto, a los que amenazaban y golpeaban para que les indicasen la ubicación de las cajas fuertes y objetos de valor.

Para ello, vestían de negro, con pasamontañas y utilizaban dispositivos tipo walkie-talkie con auriculares sujetos al pecho durante el asalto, mientras uno de ellos permanecía en el vehículo realizando labores de vigilancia.

En concreto, han sido detenidas cinco personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, lesiones y falsedad documental.