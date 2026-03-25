Desarticulado en Lorca (Murcia) un grupo criminal tras una oleada de robos en peluquerías y la vía pública

1072584.1.260.149.20260325104842 Un agente de Policía Nacional custodia a uno de los detenidos - POLICÍA NACIONAL

LORCA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) a tres hombres como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de robo con fuerza y violencia en peluquerías y en la vía pública, según ha informado el Cuerpo.

La investigación comenzó a mediados del pasado febrero después de que tres establecimientos de peluquería denunciaran robos mediante el forzamiento de sus accesos en horario nocturno para la sustracción de dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, alcanzando el valor de lo sustraído en uno de los casos una cifra superior a los 20.000 euros.

De manera simultánea a estos hechos, los implicados protagonizaron diversos robos con violencia y hurtos en la calle, donde aprovechaban la situación de vulnerabilidad de las víctimas para sustraer carteras y teléfonos móviles, utilizando posteriormente las tarjetas bancarias obtenidas para efectuar compras fraudulentas en comercios antes de que los titulares pudieran tramitar el bloqueo de las mismas.

La Comisaría de Lorca logró la identificación de los presuntos tres integrantes de este entramado, quienes contaban con múltiples antecedentes policiales en la misma localidad, lo que permitió establecer un dispositivo para su localización y posterior arresto por delitos de robo con fuerza, robo con violencia, hurto y estafa.

Los tres detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial, si bien la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar su posible implicación en otros hechos delictivos, sin descartar que se produzcan nuevas detenciones de otros miembros del grupo criminal.