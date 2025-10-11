Descienden a cuatro las vías cortadas de la red regional de carreteras

El consejero Jorge G. Montoro y el director general de Carreteras Francisco Carrillo revisan las obras de drenaje de la RM-F26 en Torre Pacheco - CARM

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha actualizado, a las 13.00 horas, el número de carreteras de la red regional que sigue cortada por el episodio de lluvias provocado por la DANA Alice.

En concreto, están cerradas a la circulación la RM-F35, PK 7, en Torre Pacheco; la RM-F33, en El Mojón, San Pedro del Pinatar; la RM-F54, de Los Belones-Islas Menores, en Cartagena; y la RM-F29, del PK 0 al PK 0+950, en San Javier.

Asimismo, se pide precaución en la RM-F48 en Avileses, la RM-F60 Sucina y la RM-F13 Puerto del Garruchal, la RM-F12 en Roldán, la RM-F14 en Torre Pacheco, la RM-F35 en San Javier, y la RM-F54, PK 6 rambla Urbanización Estrella de Mar, en Cartagena.