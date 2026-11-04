Desiste el hombre que amenazaba con saltar desde la azotea de la Ciudad de la Justicia de Murcia

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MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre que desde este mediodía ha amenazado con lanzarse desde la azotea de uno de los dos edificios de la Ciudad de la Justicia de Murcia ha desistido finalmente, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia.

Los hechos han comenzado las 14.00 horas cuando un hombre ha subido a la azotea de uno de los dos edificios de la Ciudad del Justicia de Murcia amenazando con lanzarse. Hasta el lugar se han desplazado cuatro vehículos de bomberos con 15 efectivos que han instalado una colchoneta para amortiguar una posible caída.

Además, los responsables de la sede judicial han colaborando con los efectivos desplazados y han seguido sus indicaciones para garantizar su seguridad y la del resto de usuarios en las instalaciones. Al lugar también ha acudido la Policía Nacional y Local.

El hombre ha desplegado una pancarta sobre la fachada principal del edificio donde reclamaba más recursos materiales y personales y más protección para las familias y los niños, así como menos colapso en los juzgados de familia.