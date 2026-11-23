1136398.1.260.149.20261123095630 Plantas de marihuana intervenidas en el marco de la operación - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres tras desmantelar una plantación de marihuana en una nave del Polígono Industrial Oeste, en la pedanía murciana de San Ginés, donde se han intervenido 1.440 plantas, casi 113 kilogramos de cogollos y 9.000 euros.

Según ha informado el Cuerpo, la actuación se enmarca en las investigaciones contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a escala nacional e internacional que operan en la Región de Murcia.

Las pesquisas condujeron a los agentes hasta una nave industrial utilizada para el cultivo intensivo de cannabis.

Durante la entrada y registro del inmueble, los policías incautaron la infraestructura empleada para el mantenimiento de la plantación: 99 focos de gran intensidad, 15 filtros de aire, 45 ventiladores, una docena de extractores y cinco aparatos de aire acondicionado industriales.

En el dispositivo participaron efectivos de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) y Policía Científica.

Los tres arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.