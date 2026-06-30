Desmantelado en Calasparra un grupo delictivo que cultivaba y distribuía marihuana en la comarca del Noroeste

1100543.1.260.149.20260630124713 Tenían en fase de cultivo alrededor de 300 plantas de marihuana - GUARDIA CIVIL MURCIA

CALASPARRA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Calasparra, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, han desarrollado la operación 'Sesame street', en la que se ha desarticulado un grupo delictivo que cultivaba ilícitamente gran cantidad de marihuana en varios inmuebles del municipio y la distribuía a traficantes de droga y consumidores habituales de toda la comarca del Noroeste.

Durante la operación, se han desmantelado tres invernaderos tipo indoor instalados en viviendas de Calasparra, que tenían en fase de cultivo alrededor de 300 plantas de marihuana, que han sido incautadas junto todos los elementos utilizados para su cultivo.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de abril, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se coordinaron con la Policía Local de Calasparra para abrir la operación con la finalidad de verificar una serie de indicios sobre la producción ilícita de marihuana en el municipio calasparreño, según han informado desde la Benemérita.

Los primeros pasos de la operación condujeron a los investigadores hasta el barrio de Los Santos y zona del Castillo, del casco urbano de Calasparra, donde se ubicaron tres inmuebles que podrían estar siendo utilizados para el cultivo ilícito de marihuana.

Los dispositivos de vigilancia permitieron a los investigadores recabar indicios sobre la actividad ilícita e identificar a un grupo de personas que se encontraban, presuntamente, tras la autoría de los hechos delictivos investigados.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Calasparra se coordinaron para diseñar un dispositivo para llevar a cabo la fase de explotación de la operación.

Medio centenar de efectivos han realizado la entrada y el registro de tres viviendas de forma simultánea, en las que se han desmantelado tres invernaderos tipo indoor que tenían en última fase de cultivo alrededor de 300 plantas de marihuana, que han sido incautadas junto con todos los elementos que componían su infraestructura.

En el interior de los inmuebles, los agentes localizaron tres plantaciones perfectamente estructuradas, dotadas de una compleja infraestructura técnica destinada al cultivo continuado de marihuana. Las instalaciones contaban con habitáculos diferenciados para las distintas fases de producción, lo que permitía mantener una actividad ilícita constante y de alto rendimiento.

La fase de explotación de la operación ha culminado con la localización y detención de los nueve integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico, ya que en las viviendas objeto de la investigación se hallaron conexiones ilícitas a la red eléctrica.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones, mientras se analizan los efectos intervenidos y la información obtenida, que ya está permitiendo avanzar en nuevas líneas de trabajo contra este tipo de cultivos ilícitos.