Desmantelado un invernadero de marihuana en un almacén de La Aljorra, en Cartagena

Plantas de cannabis sativa intervenidas en la operación 'Lembe' - GUARDIA CIVIL

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado un invernadero clandestino de marihuana en un almacén ubicado en la diputación de La Aljorra, en Cartagena, donde han sido incautadas 336 plantas de cannabis sativa, 41 focos halógenos, nueve aparatos de aire acondicionado y otros útiles, según ha informado la Benemérita.

Como resultado de esta investigación, enmarcada en la operación 'Lembe', un hombre ha sido detenido como presunto autor de delito contra la salud publica, por cultivo y elaboración de estupefacientes, y de defraudación de fluido eléctrico.

La Guardia Civil y el Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cartagena (GOESC) habían coincidido en la detección de una nave utilizada como almacén y ubicada en pleno centro de La Aljorra, de donde emanaba un característico olor a cannabis.

Después de recabar indicios y datos sobre el gasto de electricidad en la zona, se constató un desorbitado consumo eléctrico que la compañía no tenía registrado.

Los agentes llevaron a cabo a una serie de vigilancias policiales que resultaron positivas al detectar el funcionamiento ininmterrumpido de maquinaria industrial. El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, que otorgó el correspondiente mandamiento de entrada y registro.

En la primera planta de la nave, los agentes localizaron numerosos equipos de ventilacion y maquinaria. En el sótano, protegida detrás de una puerta blindada, se localizó una plantación de cannabis sativa.

La actuación policial se saldó con la incautación de 336 plantas de marihuana de gran tamaño, 41 focos halógenos, nueve aparatos de aire acondicionado y otros útiles destinados al cultivo interior de las plantas.

La operación 'Lembe' ha finalizado con la detención de un hombre como presunto autor de delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de estupefacientes; y de defraudación de fluido eléctrico.

Cabe destacar que el cultivo se encontraba a escasos metros de viviendas, el centro de salud y la zona comercial de la diputación cartagenera.