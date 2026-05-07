Desmantelado un invernadero de marihuana en una vivienda del casco antiguo de Calasparra

Invernadero de marihuana en una vivienda del casco antiguo de Calasparra - GUARDIA CIVIL

CALASPARRA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Calasparra han desarrollado una investigación que ha culminado con la desarticulación de un invernadero de marihuana en una vivienda del casco antiguo de la localidad, donde se han incautado 91 plantas de cannabis sativa.

Una persona ha sido detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de droga; y de defraudación de fluido eléctrico, según ha informado la Benemérita.

En el marco del 'Plan de prevención de drogas', el Instituto Armado andaba tras la pista de un punto de cultivo de marihuana en el municipio. Las pesquisas practicadas permitieron localizar un inmueble conectado fraudulentamente al tendido eléctrico.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Calasparra llevaron a cabo el registro del inmueble, una vivienda ubicada en el casco antiguo de la localidad.

Al parecer, la primera planta se usaba como domicilio y la segunda como invernadero clandestino. En este segundo piso, los agentes localizaron habitaciones repletas de plantas de marihuana.

Además, en la terraza de la finca se encontraron varios aparatos de aire acondicionado instalados para suministrar refrigeración al invernadero clandestino.

La investigación ha culminado con la erradicación de un punto de cultivo y elaboración de marihuana, donde han sido incautadas 91 plantas de cannabis sativa y los útiles necesarios para su cultivo interior, como sistemas de iluminación artificial, ventilación y de extracción de aire.