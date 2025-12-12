Desmantelado en San Javier (Murcia) un grupo delictivo dedicado al cultivo masivo de marihuana

1035674.1.260.149.20251212161109 Una de las plantaciones intervenidas - GUARDIA CIVIL

SAN JAVIER (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en San Javier (Murcia) la operación 'Corcón', que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo integrado por ocho personas, dos de ellas menores de edad, y dedicado a cultivar grandes cantidades de marihuana, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

En los seis registros efectuados, los investigadores han desmantelado cuatro invernaderos tipo 'indoor' con cerca de un millar de plantas de marihuana en últimas fases de cultivo, además de toda la logística utilizada para la actividad.

Las actuaciones se iniciaron a principios de año, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana abrieron la operación para verificar una serie de indicios sobre la producción ilícita de marihuana en el municipio.

Los primeros pasos llevaron a los guardias civiles hasta una finca situada en los extrarradios que, al parecer, se utilizaba para el cultivo de marihuana, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia sobre el inmueble.

Tras verificar estos hechos, los guardias civiles efectuaron la entrada y el registro de la finca, en la que se desmantelaron más de 300 plantas en última fase de cultivo, así como más de 30 kilogramos de cogollos de marihuana dispuestos para su distribución, junto con los elementos destinados al cultivo y manipulación de la droga.

El registro culminó con la detención de las dos personas que dirigían esta plantación.

Los indicios hallados tras esta primera fase permitieron constatar que tras los hechos se encontraba un grupo delictivo asentado en San Javier.

Los guardias civiles ampliaron la investigación con una segunda fase de la operación, con la finalidad de recopilar más información y averiguar la ubicación de otros inmuebles dedicados al cultivo masivo de cannabis y las personas involucradas en esta actividad.

Fruto de esta investigación, la Benemérita identificó a una pareja que lideraba un clan familiar y a la que no se le conocía ningún tipo de actividad laboral, aunque era propietaria de cinco inmuebles en la localidad, en los que se habían obtenido indicios de la existencia de plantaciones 'indoor' en algunos de ellos.

También se constató que este grupo delictivo hacía uso de otras viviendas a pesar de no ser de su propiedad.

Los guardias civiles comprobaron que en estas viviendas se realizaban labores diarias y periódicas de cuidado del cultivo y vigilancia de las plantaciones, y que los invernaderos contaban con conexiones ilícitas a la red eléctrica, dando lugar a pérdidas de consumo y problemas en la red de suministro, como incendios en las instalaciones públicas de la zona.

Tras identificar a los integrantes del grupo delictivo, el Instituto Armado ha puesto en marcha la fase de explotación de la operación, en la que ha participado cerca de medio centenar de efectivos, y que ha incluido la entrada y el registro de seis viviendas.

Además, han sido detenidos o investigados ocho sospechosos, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo y elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.