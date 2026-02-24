Detenida una mujer en Alcantarilla por causar daños en una oficina tras romper los cristales de acceso

1062894.1.260.149.20260224122523 Archivo - Comisaría de Alcantarilla - POLICÍA NACIONAL MURCIA - Archivo

ALCANTARILLA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Alcantarilla (Murcia) a una mujer por acceder presuntamente a una oficina cerrada al público tras romper los cristales de la puerta de acceso y causar graves daños en el interior.

Una llamada alertó a la sala del CIMACC 091 de que las cámaras de seguridad habían captado a una mujer destrozando el mobiliario y los aparatos electrónicos de un establecimiento, según han informado fuentes del Cuerpo.

De la investigación se desprende que los hechos podrían estar motivados por diferencias en relación con la contratación de un seguro realizado previamente en el establecimiento.

Las indagaciones permitieron identificar a la supuesta responsable, que fue localizada en el domicilio de un conocido en el barrio de San José Obrero, donde trataba de ocultarse.

La arrestada, imputada por un presunto delito de daños, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente para la adopción de las medidas cautelares oportunas.