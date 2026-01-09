Detenida una mujer por 3 robos con fuerza en el interior de vehículos en El Palmar (Murcia)

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer a la que se le imputan, al menos, tres robos con fuerza en el interior de vehículos en la pedanía murciana de El Palmar.

Esta mujer pasará a disposición judicial en las próximas horas, según informaron fuentes del Cuerpo.

Esta detención está relacionada con la especial incidencia de robos en interior de vehículos en la zona. Además, podría no ser la única autora de estos robos, ya que la Policía Nacional no descarta la participación de otros posibles autores, por lo que la investigación continúa abierta.