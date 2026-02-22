Detenida la presunta autora de más de una veintena de robos en Mazarrón (Murcia)

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en Mazarrón la operación 'Fugaz', una investigación iniciada para esclarecer en elevado número de delitos contra el patrimonio cometidos en vehículos de Puerto de Mazarrón, que se ha saldado con la identificación, localización y detención de la presunta autora de los delitos de robo con fuerza y hurto en interior de vehículos.

Durante la operación, los guardias civiles han esclarecido 24 delitos contra el patrimonio, aunque no se descarta que esta cifra pueda aumentar, y han recuperado gran parte de los efectos sustraídos en la actividad ilícita ahora esclarecida.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita iniciaron la operación en octubre del pasado año 2025, cuando detectaron un significativo incremento de delitos contra el patrimonio en la localidad costera de Puerto de Mazarrón.

Se trataba de delitos de robo con fuerza y hurtos cometidos contra vehículos estacionados en distintas vías del casco urbano mazarronero, en los que se sustraía gran cantidad de efectos como teléfonos móviles, documentación, tarjetas bancarias, joyas, relojes, balizas de emergencias, electrodomésticos, artículos deportivos, patinetes eléctricos, llaves de viviendas, prendas de vestir, así como las llaves de vehículos de alta gama, entre otros.

Los guardias civiles del Área de Investigación llevaron a cabo los primeros pasos de la operación con exhaustivas inspecciones técnico-oculares en los vehículos implicados con la finalidad de recabar todos los indicios posibles sobre la forma ilícita de actuación y la persona que se encontraba tras la autoría de los robos y hurtos.

Fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores identificaron a una joven, residente en el municipio, con numerosos antecedentes por delitos similares como principal sospechosa de la comisión de estos delitos contra el patrimonio.

Una vez obtenidos los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció dispositivo de búsqueda sobre la sospechosa, que ha culminado con su localización y detención como presunta autora de los delitos de robo con fuerza y hurto en interior de vehículos.

Los guardias civiles han realizado dos registros en viviendas relacionadas con la ahora detenida, en los que se ha recuperado una gran cantidad de objetos sustraídos y vinculados a la comisión de los delitos investigados.

El análisis de la información obtenida durante la investigación ha permitido esclarecer, hasta el momento, 24 hechos delictivos, aunque no se descartan nuevos esclarecimientos debido al elevado volumen de efectos recuperados.