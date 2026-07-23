Detenidas cinco personas por tres robos con violencia en Cartagena - GUARDIA CIVIL MURCIA

Los arrestados, uno de ellos menor, asaltaron dos viviendas con moradores en el interior y agredieron a un joven para robarle el móvil

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a cinco personas, una de ellas menor de edad, como presuntas autoras de tres delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en distintas diputaciones de Cartagena, en una investigación que ha permitido además recuperar las joyas sustraídas en uno de los asaltos.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil, se inició hace unos meses tras la denuncia de varios delitos contra el patrimonio cometidos en las diputaciones de El Albujón, Los Médicos y Pozo Estrecho, algunos de ellos con un modus operandi similar, según ha informado la Benemérita.

Las pesquisas y las inspecciones técnico-oculares permitieron determinar que se trataba de tres robos con violencia e intimidación.

Uno de ellos fue cometido en la vía pública, donde dos individuos abordaron por sorpresa a un joven, al que agredieron físicamente, causándole lesiones que requirieron atención médica, para sustraerle el teléfono móvil.

Los otros dos robos se produjeron en el interior de viviendas con sus moradores dentro, entre ellos una mujer de avanzada edad.

Según la Guardia Civil, los asaltantes, con el rostro oculto, accedieron a los inmuebles, amenazaron a las víctimas y se apoderaron de diversos efectos de valor, como joyas y teléfonos móviles.

En el transcurso de la investigación, los agentes localizaron las joyas sustraídas en una de las viviendas en un establecimiento de compraventa de San Javier, tras un dispositivo de inspección realizado en distintos locales de este tipo de la Región.

Una vez identificados los presuntos autores, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención de los cinco sospechosos como presuntos autores de los tres robos con violencia e intimidación.

En la operación han participado efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Cartagena.