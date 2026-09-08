Detenidas cinco personas en Yecla tras un enfrentamiento con armas blancas por un 'vuelco' de cocaína

1115068.1.260.149.20260908113501 Envoltorios de cocaína hallados en el bolso de la mujer - POLICÍA NACIONAL

YECLA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha procedido a la detención de una mujer y cuatro varones por su presunta implicación en un supuesto intento de 'vuelco' --robo de sustancias estupefacientes entre delincuentes-- perpetrado en la vía pública en el municipio de Yecla (Murcia).

Los arrestados se enfrentan a cargos por delitos de tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, amenazas graves con arma blanca y lesiones, según ha informado el Cuerpo.

El operativo se desencadenó tras recibir una alerta urgente en la sala del CIMACC 091. La llamada alertaba de que dos hombres esgrimían armas blancas para asaltar violentamente a una pareja que permanecía en el interior de un vehículo estacionado en la calle.

Ante la gravedad de los hechos, se desplazaron al lugar patrullas de la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local de Yecla. A su llegada, los agentes lograron interceptar a la mayoría de los implicados en el suceso, salvo a uno de los asaltantes, que había logrado darse a la fuga momentos antes de la intervención policial.

Según las pesquisas desarrolladas en la zona, los dos agresores irrumpieron violentamente con el objetivo de apoderarse del bolso que llevaba la mujer. Durante el forcejeo, el hombre que la acompañaba sacó otro cuchillo que llevaba consigo para repeler el asalto y arremetió contra uno de los atacantes para evitar el robo.

En la inspección del objeto del asalto, los agentes hallaron en el interior del bolso de la mujer 11 envoltorios de cocaína listos para su distribución.

Asimismo, la batida efectuada por las inmediaciones permitió recuperar en una calle cercana las dos armas empleadas por los asaltantes, dos cuchillos con hojas de 17 y 23 centímetros de longitud.

Las investigaciones posteriores permitieron identificar, localizar y arrestar al asaltante fugado, así como a un quinto individuo vinculado presuntamente con la trama. Los cinco detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.