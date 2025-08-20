Detenidas dos mujeres por causar lesiones a sanitarios y agentes de Policía local en el SUAP de Cieza (Murcia)

CIEZA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Dos mujeres fueron detenidas este martes por la noche tras protagonizar un altercado en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Cieza (Murcia) que se saldó con siete personas lesionadas, entre ellos sanitarios y agentes de la Policía Local.

Según informaron fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, a las dos arrestadas, que pasarán a disposición judicial previsiblemente este jueves, se les atribuye la presunta autoría de los delitos de lesiones y atentado contra agente de la autoridad.

Al parecer, las dos mujeres acudieron al SUAP y allí protagonizaron un altercado que incluyó agresiones a un médico, un celador y un vigilante de seguridad, quienes resultaron heridos, ninguno de gravedad.

Al lugar se desplazaron de inmediato dos patrullas de la Policía Local con cuatro agentes que también sufrieron heridas --de carácter leve-- por parte de las dos mujeres, quienes finalmente fueron arrestadas como presuntas autoras de los delitos de lesiones y atentado contra agente de la autoridad.