Detenidas tres personas por el robo de material en el albergue juvenil de Puerto Lumbreras

Vehículo de la Policía Local de Puerto Lumbreras - AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Jermary Reinaldos, ha informado este miércoles de la detención de tres personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el albergue juvenil 'Cabezo de la Jara'.

La actuación se ha hecho pública tras haber concluido la fase de investigación judicial y remitido las pruebas al juzgado competente para evitar interferencias en el proceso.

Los hechos se produjeron el pasado 18 de marzo durante las labores de vigilancia diaria que la Policía Local realiza en el paraje natural. Los agentes detectaron un vehículo con el maletero abierto en el acceso al albergue y a dos individuos que introducían tuberías de cobre en su interior.

Un tercer implicado, al percatarse de la presencia policial, intentó huir hacia el interior del recinto, aunque fue localizado poco después oculto entre la vegetación.

Tras la detención de los tres implicados, los funcionarios municipales procedieron a la intervención del vehículo y de la totalidad del material sustraído, que han quedado bajo custodia en el depósito municipal.

Los arrestados fueron trasladados inicialmente a dependencias de la Policía Local para la redacción de las diligencias y, posteriormente, puestos a disposición de la Guardia Civil de Lorca para su traslado ante la autoridad judicial.

Túnez ha agradecido la profesionalidad de la Policía Local de Puerto Lumbreras, cuyo compromiso "permite la detención de personas que se encontraban robando y destrozando bienes e instalaciones de titularidad pública".