Detenido en Alcantarilla (Murcia) el presunto autor de dos robos en iglesias de la provincia de Toledo

Vehículo de la Policía Nacional (imagen de archivo) - POLICÍA NACIONAL

El arrestado sustrajo los pendientes que portaba la imagen de la Virgen y se apoderó de unos 250 euros de los donativos ALCANTARILLA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Alcantarilla al presunto autor de dos robos con fuerza en iglesias de la provincia de Toledo, de las que sustrajo diversas piezas que formaban parte de imágenes escultóricas de carácter religioso, además del dinero en efectivo procedente de las donaciones de los feligreses.

Los hechos sucedieron en septiembre de 2025, momento en el que el principal investigado se desplazó en un vehículo de una persona cercana a su entorno familiar desde su lugar de residencia en Alcantarilla hasta la provincia de Toledo para ejecutar de madrugada dos robos con fuerza en templos de Quismondo y Santa Cruz del Retamar, según ha informado la Policía Nacional.

El primero de los robos, cometido sobre las dos de la madrugada, se produjo con la fractura del bombín de la puerta de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Quismondo, donde el principal implicado, con la ayuda de otras personas, registró el templo y sustrajo los pendientes que portaba la imagen de la Virgen, además de apoderarse de unos 250 euros de los donativos tras causar daños materiales en la puerta.

A escasos ocho kilómetros de Quismondo, los implicados intentaron acceder a la iglesia de la Santa Cruz de Retamar tras fracturar la puerta de entrada, si bien desistieron de su acción delictiva ante la alerta provocada por el paso de un vehículo y la posibilidad de su identificación.

La colaboración y coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil permitió situar el vehículo utilizado y al principal investigado. La entrada y registro de su vivienda permitió el hallazgo de pruebas e indicios de su participación antes de su detención por dos presuntos delitos de robo con fuerza.

La investigación sigue abierta para determinar la posible implicación de otras personas y la existencia de una banda criminal organizada e itinerante dedicada a los robos en iglesias de diversas comunidades autónomas para apoderarse de objetos de valor religioso.