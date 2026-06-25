Detenido el autor del robo con violencia a un hombre de 86 años en Murcia que resultó herido

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MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al autor material del robo con violencia sufrido por un varón de 86 años de edad en la ciudad de Murcia.

Los hechos sucedieron el pasado martes sobre las 17.00 horas en la calle Calderón de la Barca de la capital. El autor, con la colaboración de otras 3 personas, agredió a la víctima para sustraerle una cadena de oro, causándole lesiones por las que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario, según han informado desde el Cuerpo.

La actuación de unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional permitió la detención en un primer momento de dos de las personas que prestaron apoyo para la comisión del robo.

En la tarde de este pasado miércoles y como consecuencia del operativo de búsqueda desplegado, se pudo detener al autor directo del robo con violencia de quien no se descarta su participación en hechos similares que están siendo investigados.

Los implicados serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.