Detenido en Campos del Río por varios delitos, entre ellos robo, detención ilegal y exhibicionismo - GUARDIA CIVIL MURCIA

CAMPOS DEL RÍO (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido en Campos del Río a un vecino de la localidad como presunto autor de varios delitos, entre ellos robo con violencia e intimidación de un vehículo, detención ilegal, lesiones, maltrato, contra la seguridad vial y exhibicionismo ante menores, en el marco de la operación 'Buta', desarrollada en la comarca del Río Mula.

La investigación se inició el pasado mes de julio para esclarecer unos hechos ocurridos en El Vergel (Alicante), donde el ahora detenido presuntamente se apoderó mediante violencia e intimidación de un vehículo y retuvo contra su voluntad a sus ocupantes, según ha informado la Guardia Civil de Murcia.

Los agentes localizaron posteriormente el vehículo sustraído en Albudeite y lo recuperaron para entregarlo a su propietario. La inspección técnico-ocular permitió encontrar indicios que condujeron hasta el sospechoso, entre ellos documentación personal localizada en el interior del vehículo.

Las pesquisas determinaron además su presunta participación en otros hechos. Tras la sustracción del vehículo, el investigado habría protagonizado en Albudeite otro episodio violento por el que se le atribuye un presunto delito de maltrato de obra sin lesión.

Asimismo, la Guardia Civil constató que, tras sustraer el vehículo y retener a sus ocupantes, el sospechoso condujo desde la provincia de Alicante sin disponer de permiso de conducir en vigor, por lo que se le atribuye también un presunto delito contra la seguridad vial.

Por otro lado, a finales de agosto, la Guardia Civil recibió una denuncia por unos hechos ocurridos en la piscina municipal de Campos del Río, donde una mujer manifestó que el investigado habría realizado presuntamente actos de carácter obsceno dirigidos hacia ella y en presencia de su hija menor de edad. Por estos hechos se le atribuye también un presunto delito de exhibicionismo.

Finalmente, tras reunir los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo para localizar al sospechoso, que fue identificado y detenido recientemente por un agente que se encontraba fuera de servicio.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos investigados.