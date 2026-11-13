Detenido un conductor en Las Torres por duplicar la tasa de alcoholemia tras provocar un choque frontal

Siniestro vial registrado por el conductor de una furgoneta en estado ebrio - GUARDIA CIVIL

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido al conductor de una furgoneta que colisionó frontalmente contra un turismo en la carretera N-344, a la altura de Las Torres de Cotillas (Murcia), tras arrojar una tasa de alcohol que duplicaba el máximo permitido y causar heridas leves a dos mujeres, una de ellas embarazada.

El siniestro vial tuvo lugar en la citada vía, que une Alcantarilla con Fuente la Higuera (Valencia), cuando la furgoneta invadió el sentido contrario de circulación e impactó de frente contra el otro vehículo, según ha informado la Benemérita.

A consecuencia de la colisión, dos mujeres que viajaban en el turismo --entre ellas una gestante-- precisaron atención médica de urgencia, aunque no requirieron ingreso hospitalario. Ambos vehículos sufrieron daños materiales.

Especialistas de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de la Agrupación de Tráfico sometieron al conductor de la furgoneta a las pruebas reglamentarias de alcoholemia, en las que dio un resultado positivo de 0,57 y 0,54 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, más del doble del límite legal.

Ante estos resultados y su implicación en el accidente, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

La Guardia Civil ha recordado que el artículo 379.2 del Código Penal castiga este delito con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.