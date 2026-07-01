Detenido un hombre acusado de estafar a una mujer con la promesa de regularizar su situación administrativa

Archivo - AMP.- Sucesos.- Dos policías nacionales fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia en Abarán (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de los delitos de estafa y coacciones por, supuestamente, cobrar 5.000 euros a una mujer extranjera en situación administrativa irregular a cambio de tramitar un permiso de residencia y trabajo que nunca llegó a gestionar.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima, que manifestó haber conocido al arrestado mientras ejercía la prostitución en un club de alterne de Elche, según informa la Policía Nacional.

Según el relato de la víctima, el hombre le ofreció gestionar la regularización de su situación administrativa a cambio de una cantidad de dinero. De acuerdo con la denuncia, la mujer entregó al investigado un total de 5.000 euros, aunque los trámites prometidos nunca llegaron a realizarse.

La denunciante también aseguró que el hombre continuó reclamándole nuevas cantidades de dinero y que la amenazó con no devolverle varias pertenencias que permanecían en su domicilio si no efectuaba un nuevo pago.

Tras la investigación, los agentes identificaron y localizaron al presunto responsable, que fue detenido por su supuesta participación en los delitos de estafa y coacciones.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.